Encuesta: ¿Peronista, kirchnerista, libertario?, las etiquetas que más rechazan los votantes

La encuesta nacional Estudio Especial de Opinión Pública de la consultora Escenarios realizada en septiembre de 2026 indagó por la positiva y la negativa sobre las identidades políticas de los argentinos y las etiquetas partidarias con las que preferirían no ser identificados.

Si bien no se trata de preguntas sobre intención de voto, las respuestas arrojan indicios de los que les interesan a los espacios para orientar sus campañas.

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Ante la pregunta sobre la etiqueta política con la que más se identifican, el 26,4% de los encuestados se definió como independiente, la categoría más elegida.

Entre quienes sí se identificaron con un espacio político, el 21,5% se reconoció como peronista y el 12,5% como kirchnerista. Por su parte, el 9,9% se identificó como libertario, el 7,7% como liberal y el 7% como de centro.

Más atrás quedaron los radicales, con el 4,3%; los conservadores, con el 2,9%; los identificados como de izquierda, con el 2,4%; los socialistas, con el 2,1%; y los progresistas, con el 2%. Un 0,6% eligió la categoría "otro", mientras que el 0,8% respondió que no sabía.

Las "etiquetas" más rechazadas

La segunda pregunta indagó sobre la etiqueta política con la cual no querrían ser identificados. Y el rechazo se concentró principalmente en los libertarios y los kirchneristas.

El 44,7% afirmó que no querría ser identificado como libertario, mientras que el 32,5% señaló al kirchnerismo como la etiqueta que preferiría evitar.

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El rechazo al resto de las identidades políticas fue menor. El 4,8% dijo que no querría ser identificado como peronista y el 4,6% como de izquierda. En tanto, el 1,8% mencionó a los liberales; el 1,5%, a los radicales; el 1,4%, a los conservadores; el 1%, a los de centro; el 0,9%, a los socialistas; y apenas el 0,1%, a los progresistas.

Por último, el 4,7% sostuvo que no tenía problemas con ninguna de las etiquetas propuestas, el 1,9% respondió que no lo sabía y el 0,2% eligió la opción "otro".

Los resultados de este estudio de Escenarios muestran que el peronismo es la identidad política más elegida entre las categorías partidarias, mientras que el libertarismo y el kirchnerismo concentran los mayores niveles de rechazo.

Otro dato saleinte es que más de una cuarta parte de los consultados se definió como independiente, por encima de cualquier identidad política específica.

Ficha técnica: el relevamiento se realizó sobre población general de 16 años y más, en el ámbito nacional. El procedimiento fue de muestreo aleatorio, con cuotas según nivel educativo y grupo etario. El instrumento de recolección fue la encuesta estructurada Segmentos de ponderación: muestra post-estratificada según sexo, educación y grupo etario. Técnica de recolección: encuesta online. Trabajo de campo 3 al 11 de septiembre de 2026 Tamaño de la muestra 2.235 casos Error de muestreo +/- 2,07% (p = q = 0,5). Nivel de confianza 95%.

LT