El Gobierno le prohibió el ingreso a la Argentina a un periodista brasileño que había criticado a Milei

El Gobierno argentino canceló la residencia permanente y le prohibió el ingreso al país al periodista brasileño Rogério Tomaz Jr., quien había publicado críticas contra Javier Milei en las redes sociales. El comunicador fue retenido este lunes en el Aeroparque Jorge Newbery y obligado a regresar a San Pablo, Brasil.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones argumentaron que la decisión respondió a presuntos incumplimientos de los requisitos para conservar la residencia permanente. Según fuentes del Ministerio de Seguridad citadas por LA NACION, el periodista había permanecido en la Argentina durante apenas 153 días desde que obtuvo ese permiso, el 20 de enero de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández.

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Las autoridades también señalaron que Tomaz no vivía en el domicilio que había declarado ante Migraciones y que no tenía un trabajo acreditado, estudios ni vínculos familiares en el país. Por esos motivos, consideraron que su residencia estaba en condiciones de ser revocada.

Santiago Caputo y Juan Carreira celebraron la expulsión

La decisión generó reacciones de funcionarios del Gobierno en las redes sociales. Santiago Caputo, asesor presidencial, celebró la medida con un mensaje dirigido al periodista: “Te falló el operativo, campeón”, escribió en su cuenta de X junto a una imagen de Tomaz con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El periodista respondió con críticas al funcionario. “Quedará bien guardada esa burla de un asesor de narcos y ladrones de criptomonedas. El tiempo pone a cada uno en su lugar”, publicó.

También se expresó Juan Carreira, director de la Oficina de Respuesta Presidencial, conocido en redes como Juan Doe. El funcionario celebró la expulsión con un mensaje ofensivo contra Tomaz y cuestionó su posición política. Carreira y el periodista brasileño ya habían mantenido fuertes cruces públicos.

Las críticas de Rogério Tomaz Jr. a Javier Milei

Tomaz había cuestionado al Presidente argentino en publicaciones recientes. El viernes 2 de octubre, por ejemplo, escribió que “Lula ama más a Argentina que el psicópata degenerado que gobierna a los hermanos argentinos”, en un mensaje que acompañó con una fotografía del mandatario brasileño durante la campaña electoral.

En los días previos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, que se realizó el domingo 4 de octubre, el periodista también había dado entrevistas a medios argentinos vinculados al kirchnerismo, entre ellos Página/12 y El Destape.

Tomaz simpatiza con el Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política de Lula da Silva. En su cuenta de X mantiene fijada una fotografía junto al presidente brasileño, tomada en noviembre de 2025.

La medida se conoce en medio de la tensión entre la Argentina y Brasil

El episodio se produjo en un momento de tensión diplomática entre los gobiernos de Milei y Lula. La relación bilateral se había deteriorado luego de que el Presidente argentino insultara a su par brasileño durante la presentación de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, en San Pablo.

A principios de agosto, Brasil decidió reducir el nivel de representación diplomática entre ambos países al de encargados de negocios. Milei había expresado públicamente su respaldo a Bolsonaro, candidato de derecha que compite con Lula en las elecciones presidenciales brasileñas.

Desde la embajada de Brasil en la Argentina, señalaron que el caso de Tomaz correspondía a un asunto consular y evitaron vincularlo con las diferencias políticas entre ambos mandatarios.

LB/AF