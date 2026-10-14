El Gobierno habló sobre el operativo por la visita de León XIV tras conocerse la noticia que el Santo Padre fue operado

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló sobre la salud del Papa León XIV y de su visita a la Argentina, reconociendo que podría haber cambios en los preparativos tras la operación a la que se sometió el Santo Padre este martes.

En declaraciones televisivas a LN+ reproducidas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), la funcionaria afirmó: “Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando porque es un dispositivo impresionante”.

La visita de León XIV a nuestro país está prevista desde el 8 hasta el 11 de noviembre, y es parte de una gira latinoamericana que también incluirá visitas a Uruguay y Perú.

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Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el cáncer que padece el papa Leon XIV

La Ministra señaló que, desde el Gobierno, confían en que la gira papal se llevará a cabo, advirtiendo que “si hay que reprogramar, se reprograma. Lo dijo el Presidente”.

Para luego sumar: “Tenemos fe de que venga, más los que somos creyentes, pero primero está la salud de Su Santidad. Es probable que haya modificaciones. Hay que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer, no lo sabemos”.

El Papa León XIV anunció que será operado de un nódulo pulmonar

Monteoliva reconoció que “no podemos perder días si se concreta la visita en estas fechas. Somos cautos de la información oficial, de eso va a depender cómo nos manejemos en las próximas semanas”.

Ministra Alejandra Monteoliva

El mensaje de Vocería Presidencial

En su cuenta oficial de X, Vocería Presidencial publicó un mensaje hablando de la salud de León XIV. “Queremos enviar nuestros mejores deseos al Papa León XIV, quien en el día de hoy fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli de Roma”, comienza el texto.

Para luego remarcar que “desde el Gobierno Nacional recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos al Santo Padre una pronta y completa recuperación”.

El posteo cierra diciendo: “Le enviamos nuestro afecto y acompañamiento con el deseo de que pronto pueda retomar plenamente sus actividades”.

Qué le pasó al Papa León XIV

El Papa León XIV fue operado con “éxito” este martes de un adenocarcinoma pulmonar. “La intervención ha concluido en el plazo y de la forma previstos”, anunció Vatican News.

Según el parte médico, el sumo pontífice, de 71 años, “se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios”.

A continuación, se explica que “el Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones”.

El Papa debió intervenirse quirúrgicamente tras encontrársele un nódulo en un pulmón.

HM/DCQ