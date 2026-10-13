El Papa León XIV rumbo al hospital para su operación: cuánto le demandará recuperarse

El papa León XIV será operado este martes de un pequeño nódulo en el pulmón. La intervención será en el Policlínico Gemelli de Roma, que vuelve a ser escenario protagonista de un pontificado, como sucedió con Francisco en sus tiempos de convalecencia y durante el papado de Juan Pablo II.

En este caso, León XIV no estará en la llamada zona del departamento reservado a los papas, que está en remodelación. Será alojado en un zona aledaña, también en el décimo piso del hospital.

La lesión en el pulmón que tendría tres milímetros de diámetro, fue detectada durante controles médicos.

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Qué se sabe de la salud de León XIV

El vocero de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la hospitalización posterior se extendería aproximadamente siete días. Pese a ese plazo, se generaron dudas sobre la posibilidad del Pontífice de cumplir con su gira por Latinoamérica, que incluye la visita a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre.

Un nódulo pulmonar es una formación que aparece en el tejido del pulmón y puede tener causas benignas o malignas.

El Papa será operado este martes y de la evolución dependerá la confirmación de su gira latinoamericana

La neumonóloga Ana María Putruele, exjefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó a Noticias Argentinas que el riesgo se determina a partir del tamaño, los bordes, la densidad y la evolución de la lesión, además de los antecedentes clínicos del paciente.

En cuanto a los riesgos de la operación, la información disponible no permite determinar la complejidad específica del procedimiento ni anticipar su resultado. La médica señaló que, en general, el pronóstico de las lesiones pequeñas suele ser favorable, aunque depende de sus características y de un diagnóstico definitivo.

La decisión de operar a León XIV responde a la recomendación de su equipo médico, pero el Vaticano no difundió información suficiente para establecer si existe sospecha de malignidad ni para precisar los riesgos particulares de la cirugía.

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León XIV y la gira que por ahora se mantiene

El Pontífice, de 71 años, tiene prevista una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. Hasta el momento, ni la Santa Sede ni el propio Papa comunicaron cambios en ese itinerario.

La evolución posterior a la operación y los resultados de los estudios serán determinantes para conocer el diagnóstico y establecer si el episodio tendrá consecuencias sobre sus próximas actividades.

LT