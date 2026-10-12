Qué se sabe de la salud de León XIV: cuándo se operará y dónde será hospitalizado

El papa León XIV será hospitalizado este martes para ser operado de un nódulo en el pulmón, después de diecisiete meses de asumir su pontificado. A sus 71 años, el jefe de la Santa Sede goza de buena salud y es conocido por su afición al deporte. Esto es lo que sabe de momento sobre el anuncio.

Cuándo se realizará la cirugía

El papa declaró este domingo que la operación estaba programada "para los próximos días". La Santa Sede confirmó posteriormente que será hospitalizado este martes, pero sin precisar cuándo será intervenido.

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Según la oficina de prensa del Vaticano, los médicos estiman que la convalecencia durará cerca de una semana, lo que permitiría a Leon XIV partir a su viaje a América Latina según lo previsto, el próximo 6 de noviembre.

Esta gira de 11 días lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú. Este último es un país querido por el pontífice, ya que trabajó allí como misionero durante dos décadas y obtuvo incluso la ciudadanía peruana.

Dónde será hospitalizado

La intervención se llevará a cabo en el Hospital Gemelli, el más grande de Roma, donde generalmente reciben atención médica los sumos pontífices. El predecesor de León XIV, el papa Francisco, pasó varias semanas allí bajo tratamiento antes de su deceso en abril de 2025.

Jorge Bergoglio, el papa Francisco

Juan Pablo II, quien estuvo al frente de la iglesia desde 1978 hasta su muerte en 2005, fue atendido en nueve ocasiones en el Gemelli, donde pasó un total de 153 días. Solía bromear diciendo que el hospital era como el "Vaticano número tres", después de la residencia de verano de Castel Gandolfo.

El Vaticano acondicionó un departamento en el último piso del complejo hospitalario, custodiado por la policía italiana y la gendarmería vaticana. La suite también incluye una sala de reuniones para el personal médico, un baño, áreas de descanso y una pequeña capilla.

Que es un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa de tejido en el Pulmón. Por lo general, son benignos, es decir no cancerosos, aunque un pequeño porcentaje puede corresponder a una etapa temprana de cáncer de pulmón.

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La mayoría de los nódulos pequeños no causan ningún síntoma. Solamente se descubren durante exámenes realizados por otros problemas de salud, según notificaron médicos de la Santa Sede.

Los nódulos más grandes pueden causar dificultar para respirar, dolor en el pecho o tos persistente. La cirugía se efectuará bajo anestesia general, y el paciente es intubado para garantizar su respiración.