Nelson Castro sobre la salud del Papa: El nódulo le apareció en el último año, podría ser un tumor y la preocupación de que sea maligno

La salud del Papa León XIV está en el centro de la escena política y médica internacional. En medio de las crecientes versiones sobre la postergación de sus compromisos internacionales y el viaje a la Argentina, el médico y periodista Nelson Castro —autor del libro La salud de los Papas, escrito a pedido del propio Papa Francisco— analizó en detalle en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) el cuadro clínico del pontífice, las implicancias de un nódulo detectado en el último año y los riesgos de someterse a una agenda de alta exigencia física en este contexto.

Nelson Castro es un periodista, conductor de radio y televisión, escritor y médico neurólogo. Graduado con honores en la UBA y especializado en neurología, ejerció hasta el año 1993 antes de dedicarse plenamente al periodismo. Condujo programas como El Juego Limpio, y actualmente lidera Telenoche y El Corresponsal. Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo y ha sido galardonado con premios como el Martín Fierro de Oro, el Konex de Platino y el Rey de España.

¡Nelson, qué gusto! Muchísimas gracias por tu predisposición en medio de tu programa, pero vos sos probablemente el argentino con más credenciales para hablar con el tema del momento que es la salud del Papa. El libro que vos hiciste, La salud de los Papas, que si no recuerdo mal fue pedido por el propio Bergoglio, quizás con una visión de que el aumento de la longevidad iba a hacer que la salud de los Papas sea un tema más recurrente, nos empuja a consultarte y agradecer desde ya tu predisposición. ¿Cómo cómo ves esta situación del posible no viaje del Papa a la Argentina?

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¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Siempre un gusto estar contigo y gracias por la generosidad de tu consideración y presentación. Mirá, estamos frente primero a una incógnita diagnóstica. Voy a dar el significado de lo que tiene: el Papa se encontró con algo que no tenía. Es decir, él no tenía un nódulo. Los papas cuando son electos se les hace un chequeo. Y se encontró con este hallazgo; es un elemento inquietante. Es un nódulo muy chiquito, efectivamente, pero no se sabe si es el comienzo de algo. ¿Qué es lo que van a buscar descartar? ¿Qué van a querer descartar? Un tumor, benigno o maligno, ese es el objetivo principal que tiene hoy la operación. En este contexto, a un paciente que va a ser sometido a lo que le van a hacer —que es una toracoscopia, es decir, con un tubito van a entrar allí— lo van a operar dos luminarias de la cirugía italiana: el profesor Francesco Facciolo y el profesor Stefano Margaritora. Es una cirugía que durará una hora y media, dos horas. Ahí le van a hacer una biopsia y van a determinar sobre la biopsia qué es lo que hacen. Y después tiene una recuperación. Una recuperación que permite... ell problema de la recuperación de una intervención mínima como esta en el tórax, Jorge, es que el tórax se mueve permanentemente porque no podemos dejar de respirar. Entonces tira, molesta, y el pulmón hay que reexpandirlo. Y entonces ningún médico a ningún paciente le aconsejaría hacer el viaje que va a hacer el Papa. Esta es la indicación médica taxativa y esta es la opinión médica unánime en el off the record. Algunos se atreven a decirlo, otros no. Es decir, desde el punto de vista... explico brevemente el antecedente para ir a tu pregunta: desde el punto de vista médico, si alguien dijera qué es lo mejor que podemos hacer para cuidarlo al Papa, es decirle "no viaje". Taxativo e indiscutible. Después están otros factores: la política. Y como vos bien sabés, Jorge, la política y la salud muchas veces no van de la mano.

O sea que, al ser un nódulo que le apareció ahora, se descartan parte de las explicaciones por las que podía tener un nódulo, que podía ser por afecciones del pasado o incluso escuchaba versiones que planteaban hasta por alguna situación no curada, si es algo producido en el último año. ¿Cuáles son las hipótesis de que pueda no ser maligno?

Las hipótesis de que no pueda ser un tumor, a la luz de la información que tenemos. Vos planteás muy bien la pregunta. Por eso yo marcaba: el elemento importante es que aparece algo nuevo.

Exacto.

Que hoy tiene 3 milímetros, pero que a lo mejo mañana podría tener 5. El Papa no tiene ningún antecedente infeccioso como tenía Francisco. Francisco tenía nódulos pulmonares, Jorge, porque él había tenido aquella operación de pulmón; este Papa no. Entonces es difícil pensar que no sea algo tumoral. Pero podría serlo, por supuesto que podría serlo. Pero claramente los dos cirujanos que van a estar en la operación son cirujanos con entrenamiento oncológico, con enfoque oncológico. Facciolo y Margaritora son especialistas en cirugía torácica fundamentalmente oncológica. Así que el tema a descartar es que no sea un tumor. El tumor puede ser benigno o maligno; eso sí se va a determinar si es que es un tumor. Si apareciera lo que se llama un granuloma, sería una sorpresa; uno diría: "Bueno, ¿qué ocurrió para que haya sucedido esto?", que no tuvo ninguna manifestación clínica. Así que el objetivo claro es descartar o confirmar que tenga o no un tumor.

Ahora, yo te escucho y, en el orden de probabilidades, me parece que el punto claro es que no estaba hace un año y medio. Por lo tanto, es más posible que sea un tumor a que no lo sea. Y si lo fuera, el tema no es simplemente el viaje a la Argentina, ¿no? Es el papado en su conjunto. Porque si no entiendo mal, algo cancerígeno en el pulmón es algo que no sé qué cura tiene.

Es delicado. Obviamente hoy el pronóstico ha mejorado muchísimo, los tratamientos son muy buenos. Por eso la premura es sacarlo, Jorge. Te podés imaginar que si no estuvieran pensando —y es el criterio médico—, el criterio médico va a decir: "Vayamos a descartar que no tenga un tumor". Si no lo tiene, no lo tiene, todos felices. Por eso la premura, porque si no fuera así dirían: "Bueno, mire, haga el viaje a la Argentina —que para el Papa es muy importante, para el Vaticano es muy importante con el tema del catolicismo en nuestros países— y después lo operamos". Con muy buen criterio dijeron: "Mire, saquémoslo ya". Es lo que hubiera hecho cualquier médico y cualquier paciente. Así que, el diagnóstico... Hoy hay una declaración que a mí me llamó mucho la atención, que hizo el Secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que dijo: "Estamos preocupados". Dijo: "Estos procesos, lo más importante es sacarlos cuanto antes". ¿Qué es lo que da a entender? ¿Qué procesos es sacarlos cuanto antes? Un proceso tumoral. A mí me llamó mucho la atención esta declaración que tiene hoy. Así que te estoy compartiendo información que acabo de recibir, que tiene Vatican News, ni más ni menos, un sitio oficial. Así que en el Vaticano hay preocupación. De todas las voces en el off que yo vengo consultando, todas, absolutamente todas desaconsejan el viaje. ¿Sí? Realmente. Después, insisto, la política tendrá sus razones. Por eso se está evaluando, si se hace el viaje, casi como un imperativo, eliminar Cusco, que sería someter al pulmón del Papa —por más sano que fuere— a un esfuerzo enorme. Y ponerlo a un estrés de exigencia que es demoledor

Nelson, déjame llevarlo ahora a un terreno más de ciencias sociales.

¿Cómo no?

Cuando vos escribiste el libro de los papas, que tanto te insistía Francisco de hacerlo, ¿Qué reflexión general podés hacernos sobre lo que significa la salud, la política y los viajes del Papa a partir del siglo XX?

Bueno, el tema de la salud es un tema creciente. En el Vaticano hay un estado de... voy a decir... no voy a utilizar la palabra shock porque parece muy fuerte, pero de estupor. Porque esto que vos ponés es muy importante: es decir, el Vaticano necesitaba un Papa sano y se encuentra acá, a un año y medio, con un Papa operándose. Entonces, el tema de los viajes de los papas —esto lo comprendió también Francisco— hoy es clave. Porque hoy, ¿la Iglesia en qué se debate? En como retiene fieles. El viaje a Latinoamérica es muy importante porque obviamente aquí se está empezando a observar una reentrada de gente joven a la Iglesia, pero la Iglesia ha tenido en Latinoamérica una de las pérdidas más fuertes en católicos. Por eso la presencia, por eso si vos escuchás al Papa, el Papa lo que está pidiendo es contactarse con los jóvenes. La vigilia, el encuentro en el Monumento a los Españoles... Así que es un viaje importante desde el punto de vista evangélico, apostólico, fundamental. Mucho más que político, mucho más que político. Así que por eso el Papa le está dando esta prioridad. Por eso los viajes del Papa hoy tienen un rol fundamental como un actor político que, ante lo que está pasando en el mundo el Papa ha perdido el peso político que tuvo con Juan Pablo II, por ejemplo, que marcó, que fue fundamental para la caída del comunismo. O lo que tuvo Francisco, inclusive con la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Hoy el Papa no tiene la calidad, la posibilidad de terminar guerras y demás; lo único que tiene como posibilidad es aumentar su grey. Y este es el objetivo de los viajes.

El Vaticano confirmó que la intervención al papa concluyó con éxito

Y respecto de la salud de los papas en el pasado y hoy, esto de que antes prácticamente se hacía público que el Papa tenía una enfermedad poco antes de su fallecimiento, el aumento de la duración de la vida, de la longevidad... Cómo el secretismo que antes había en el Vaticano respecto de esto ¿Qué te dejaron esos estudios que hiciste largos, que se reflejaron en la salud de los Papas en tu libro?

Esto que vos marcaste: el tremendo peso político de la salud de un Papa. Mirá, el primer Papa que se atendió a extramuros, digo, fuera del Vaticano, fue Juan Pablo II. Cuento un minuto de historia y espero no aburrirlo, Jorge, a propósito de tu pregunta. Pablo VI se tuvo que operar de próstata. En aquel momento era sacrílego decir que un Papa podía sufrir un mal de la próstata o podía sufrir cualquier varón, vos, yo, cualquiera. Y entonces se mantuvo en secreto y, de una forma insólita —una operación que era muy cruenta en aquel momento—, se acondicionó el Palacio Apostólico para una cirugía. Fue tanta la noción que tuvieron del riesgo al cual lo sometieron a Pablo VI, en vez de llevarlo a un hospital como correspondía y ponerlo en una terapia intensiva y demás, que el Papa redactó un testamento marcando las líneas sucesorias y demás por si el Papa no salía vivo de la operación. Cuando Juan Pablo II sufre el atentado, se comete un error que estuvo a punto de costar... Como obviamente era imposible pensar que un Papa tenía que atenderse fuera del Vaticano, en vez de llevarlo al hospital lo llevaron al Vaticano. Casi se muere, porque no había nada en el Vaticano para parar la hemorragia; llegó al Gemelli de casualidad. Juan Pablo II fue el primer Papa que se atendió a extramuros.mEntonces, ¿qué quiero decir con esto? Efectivamente, el tema de la longevidad hoy representa un problema desde el punto de vista de la salud política enorme, porque efectivamente estamos viendo finales penosos como fue el de Juan Pablo II. Nos evitamos el de Benedicto XVI, pero tuvimos el de Francisco, que fue tan penoso como el de Juan Pablo II. Y cuando en el Vaticano un Papa se enferma, Jorge, hay aires de cónclave. Siempre. Siempre. Siempre. Y esto por eso el Vaticano necesitaba un Papa físicamente potente. Un Papa en silla de ruedas da idea de debilidad; por eso ese es el shock que hay ahora con Prévost frente a esta situación. Y por eso lo que médicamente genera es decir: "Bueno, si quieren un Papa fuerte, cuídenlo. No lo manden a hacer este viaje y demás. Cuídenlo precisamente para dar imagen de fortaleza, que no es la de un hombre Superman".

Nelson, no queremos abusar de tu tiempo. Muchas gracias por interrumpir tu programa para hablar con nosotros. Te mandamos el abrazo fraterno de siempre, pero valía la pena. Tu testimonio nos abrió los ojos. Muchas, muchas gracias.

Siempre es un honor estar contigo, con tu gente, y ser recipiente de tu generosidad, querido. Muchas gracias, un saludo para todos, un fuerte abrazo.

MEG