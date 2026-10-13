El Vaticano confirmó que la intervención al papa concluyó con éxito

La intervención quirúrgica al papa concluyó con éxito y de acuerdo con los tiempos previstos, según informó este martes Vatican News a través de sus redes sociales. Tras el procedimiento, el Santo Padre regresó a su habitación. El Vaticano adelantó que próximamente brindará más información sobre su estado de salud.
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