Diego Masaragian fue elegido por Milei para ocupar la Secretaría Nacional de Discapacidad

El Gobierno de Javier Milei volvió a mover las piezas en un área sensible de su administración. A menos de un mes de la llegada de Pablo Di Liscia, el Ministerio de Salud designó a un nuevo secretario nacional de Discapacidad.

Se trata de Diego Masaragian, quien se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud desde julio de 2025. Reemplazará a Pablo Di Liscia, quien había asumido como secretario nacional de Discapacidad el 22 de septiembre, pero sufrió un accidente en moto que lo dejó internado en el Hospital Pirovano con múltiples fracturas.

Ante la ausencia de Di Liscia, el Ministerio de Salud había dejado transitoriamente la conducción del área en manos de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera. Con el nombramiento de Masaragian, el Gobierno busca “garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área”.

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El nuevo nombramiento se suma a una serie de movimientos que comenzó con la salida de Diego Spagnuolo, quien encabezaba la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Sin embargo, el organismo fue disuelto y sus funciones quedaron bajo una secretaría dependiente del Ministerio de Salud, en medio del escándalo por la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo sobre presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y la contratación de servicios.

Así y todo, tras la salida de Spagnuolo, Alejandro Vilches quedó al frente del área, pero también terminó renunciando en septiembre, en plena discusión por los fondos destinados a las políticas de discapacidad.

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En la carta que le envió al ministro de Salud, Mario Lugones, comunicó su decisión con efecto inmediato y alegó “razones estrictamente personales”, aunque su salida coincidió con los cuestionamientos por las partidas previstas en el Presupuesto 2027.

Una secretaría atravesada por la pelea por el presupuesto

La discusión presupuestaria, además, abrió una grieta dentro del propio oficialismo.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó los cambios en discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que no había sido informada sobre las modificaciones antes de que llegaran al Congreso. “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, sostuvo.

Advirtió también que la falta de información previa “resiente un poco las relaciones” dentro del espacio.

Derivó en un cruce con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien sostuvo que los temas de agenda se habían tratado en la mesa política del oficialismo. Bullrich desmintió esa versión y cuestionó la forma en que se había manejado la discusión.

“Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba”, afirmó. Además, anticipó que hablaría con el funcionario y advirtió sobre las consecuencias de avanzar con los cambios en discapacidad: “Es ir a chocar directo contra la pared”.

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Del otro lado, organizaciones, familias y referentes vinculados con la discapacidad alertaron sobre las consecuencias que podrían tener los cambios en el financiamiento de las prestaciones. Uno de los puntos más cuestionados es la posible eliminación del nomenclador único, la herramienta que fija valores de referencia para los servicios y tratamientos que reciben las personas con discapacidad.

La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, cuestionó la iniciativa y fue contundente sobre sus posibles consecuencias: “Es letal la desregulación del nomenclador”, afirmó.

Además, explicó que el sistema actual permite que “una persona que no tiene un mango tenga el mismo derecho de acceder a las terapias, o a las escuelas especiales que el que tiene una prepaga premium”.

Bassi también advirtió que, si se modifica el esquema, las familias podrían tener que negociar individualmente con las obras sociales y prepagas para sostener los tratamientos. “Las personas que no podamos pagar particular nos quedamos sin terapia”, alertó.

MV