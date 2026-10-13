Jubilados sin actualización del bono y universidades 25% por debajo de lo que exige la ley: en RDI repasaron el Presupuesto 2027

En otro segmento de Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista, Antonio Riccobene, se refirió a que el Presupuesto 2027 será el último del mandato de Javier Milei y anticipa una discusión clave en el Congreso.
Riccobene recordó que el Gobierno había estimado una inflación del 10,1% para este año, una meta que quedó superada rápidamente. “Da un poco la pauta de cómo viene el Gobierno peleando con la inflación, que a palabras del propio Gobierno, iba a ser lo más fácil de eliminar, lo más fácil de resolver, simplemente con terminar con la emisión monetaria, no iba a haber más inflación”, señaló.
AUH y jubilaciones: la discusión por los aumentos
Riccobene destacó que duplicar la AUH al comienzo de la gestión fue una medida relevante para contener el impacto de la devaluación: “Eso en parte explica por qué la indigencia no se disparó al ritmo en que sí se disparó la pobreza en esos primeros meses de gestión”.
El periodista advirtió que el proyecto tampoco especifica cada cuánto se aplicarían los aumentos y que la decisión quedaría en manos del Poder Ejecutivo. También mencionó el bono para jubilados, congelado en $70.000 y sin actualización.
Presupuesto educativo: el nivel más bajo en 20 años
La educación es otro de los ejes más cuestionados. Según Riccobene, el presupuesto destinado al sector representa el 0,77% del PBI, mientras que el gasto educativo cayó un 44% en términos reales respecto de 2023. “Las universidades que quedan por debajo, quedan 25% por debajo de lo que exige la ley de financiamiento universitario, ley que el Gobierno se niega a cumplir a pesar de los reiterados fallos de la justicia”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.
Además, las becas Progresar bajarían de más de un millón a 595.000; la Educación Sexual Integral (ESI) quedaría congelada en 30 millones de pesos, un 98% menos que en 2023, y la infraestructura escolar sufriría una caída del 93%. “Esos son los puntos más importantes que se están discutiendo en educación, y eso también explica en gran parte el descontento que hay en los sectores”, sostuvo.