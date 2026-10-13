Jubilados sin actualización del bono y universidades 25% por debajo de lo que exige la ley: en RDI repasaron el Presupuesto 2027

En otro segmento de Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista, Antonio Riccobene, se refirió a que el Presupuesto 2027 será el último del mandato de Javier Milei y anticipa una discusión clave en el Congreso.

Riccobene recordó que el Gobierno había estimado una inflación del 10,1% para este año, una meta que quedó superada rápidamente. “Da un poco la pauta de cómo viene el Gobierno peleando con la inflación, que a palabras del propio Gobierno, iba a ser lo más fácil de eliminar, lo más fácil de resolver, simplemente con terminar con la emisión monetaria, no iba a haber más inflación”, señaló.

AUH y jubilaciones: la discusión por los aumentos

Riccobene destacó que duplicar la AUH al comienzo de la gestión fue una medida relevante para contener el impacto de la devaluación: “Eso en parte explica por qué la indigencia no se disparó al ritmo en que sí se disparó la pobreza en esos primeros meses de gestión”.

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El periodista advirtió que el proyecto tampoco especifica cada cuánto se aplicarían los aumentos y que la decisión quedaría en manos del Poder Ejecutivo. También mencionó el bono para jubilados, congelado en $70.000 y sin actualización.

Presupuesto educativo: el nivel más bajo en 20 años

La educación es otro de los ejes más cuestionados. Según Riccobene, el presupuesto destinado al sector representa el 0,77% del PBI, mientras que el gasto educativo cayó un 44% en términos reales respecto de 2023. “Las universidades que quedan por debajo, quedan 25% por debajo de lo que exige la ley de financiamiento universitario, ley que el Gobierno se niega a cumplir a pesar de los reiterados fallos de la justicia”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Además, las becas Progresar bajarían de más de un millón a 595.000; la Educación Sexual Integral (ESI) quedaría congelada en 30 millones de pesos, un 98% menos que en 2023, y la infraestructura escolar sufriría una caída del 93%. “Esos son los puntos más importantes que se están discutiendo en educación, y eso también explica en gran parte el descontento que hay en los sectores”, sostuvo.