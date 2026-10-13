RDC: las empresas de agua del Reino Unido ganaron 340 millones de libras en un año y las acusan de contaminar ríos

Una investigación periodística publicada por The Guardian puso bajo la lupa el funcionamiento de las empresas privadas que gestionan el agua en el Reino Unido. Según lo expuesto en el informe, miles de certificados vinculados al tratamiento de residuos industriales tóxicos presentan irregularidades que ponen en duda la capacidad de las compañías para procesar determinadas sustancias de manera adecuada.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en Reino Unido, Enrique Zattara, señaló que las empresas del sector obtuvieron ganancias por 340 millones de libras en un año, mientras se acumulaban cuestionamientos por la contaminación de ríos y otras vías navegables. El caso también reavivó el debate sobre la gestión privada de un servicio esencial y la posibilidad de que el Estado vuelva a asumir un papel central.

La investigación que cuestiona el tratamiento de residuos tóxicos en Reino Unido

El sistema británico contempla que las industrias que no pueden reducir o tratar sus propios residuos tóxicos contraten a empresas gestoras del agua para procesarlos. Estas compañías reciben los efluentes, aplican tratamientos y certifican su eliminación antes de que los materiales continúen su recorrido hacia distintos destinos.

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Según explicó Zattara, la investigación analizó 26.000 certificados y detectó que una parte importante autorizaba el envío de materiales como cadmio y residuos farmacéuticos a plantas transformadoras. El problema señalado es que las instalaciones disponibles no tendrían capacidad para procesar adecuadamente todas esas sustancias.

El corresponsal indicó que las plantas cuentan con sistemas de depuración orientados al tratamiento biológico, insuficientes para determinados compuestos tóxicos. De acuerdo con lo expuesto en el segmento, esa limitación genera dudas sobre el destino final de los residuos y sobre la eficacia de los controles del sistema.

Contaminación del agua y riesgos para las vías navegables

La principal preocupación ambiental radica en que los residuos que no reciben un tratamiento adecuado pueden terminar en el entorno natural. Durante el segmento, Zattara advirtió que "se está enviando a todas las vías navegables de Gran Bretaña una cantidad inmensa de tóxicos".

El caso se inscribe en una crisis de contaminación del agua que, según el corresponsal, se agravó durante los últimos dos años. La situación volvió a poner en discusión la capacidad de las empresas para garantizar un servicio seguro y cumplir con sus obligaciones ambientales.

La investigación también plantea interrogantes sobre los mecanismos de certificación: si los documentos dan por eliminados determinados contaminantes sin que exista capacidad suficiente para tratarlos, la confiabilidad del sistema queda comprometida. El alcance de las irregularidades y sus consecuencias ambientales requieren distinguir entre los hallazgos reportados y las responsabilidades que puedan establecer las autoridades competentes.

Ganancias millonarias y bonificaciones para los ejecutivos

Otro de los puntos destacados por Zattara fue el resultado económico de las empresas involucradas. Según la información presentada durante el programa, las compañías obtuvieron 340 millones de libras de ganancias en un año por los servicios prestados a las industrias que les entregan sus residuos.

El corresponsal sostuvo que una parte sustancial de esos beneficios se destinó a bonificaciones para los ejecutivos, en lugar de utilizarse para ampliar o modernizar la infraestructura. Esa distribución alimenta las críticas sobre las prioridades de las compañías y la relación entre sus resultados financieros y la calidad del servicio que brindan.