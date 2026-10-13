RDC: denuncian censura contra un canal de WhatsApp de la campaña de Lula en las elecciones brasileñas

La campaña electoral en Brasil quedó envuelta en una controversia tras la decisión del presidente del Tribunal Superior Electoral de clausurar un canal de WhatsApp vinculado a Luiz Inácio Lula da Silva. Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, la periodista, Eleonora Gosman, cuestionó la medida y explicó que, tras analizarse el caso, no se encontraron noticias falsas que justificaran el cierre, lo que abrió un debate sobre la actuación de la autoridad electoral a pocos días de la segunda vuelta.

Gosman explicó que el organismo encargado de fiscalizar la transparencia de las elecciones tomó una decisión que generó cuestionamientos políticos y jurídicos. “Bueno, justamente debe fiscalizar eso, pero no es a lo que se dedica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acaba de hacer el presidente de ese tribunal el lunes martes?”, planteó.

La periodista detalló que el magistrado había clausurado un canal de WhatsApp que reunía a millones de seguidores de la campaña oficialista: “Clausuró el sábado un canal de WhatsApp que tenía la campaña de Lula y que se llama el ejército de Lula. Esta campaña tiene más de cuatro millones de suscriptores en WhatsApp, es un canal de WhatsApp”.

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Según su reconstrucción, el juez justificó la decisión por la supuesta difusión de noticias falsas. Sin embargo, Gosman sostuvo que la revisión posterior no encontró elementos que respaldaran esa acusación. “Lo que él hizo fue decir que había fake news dentro de esa red. Después fue analizado el caso y lo que se descubrió que no había ninguna fake news, por lo tanto, no había ninguna justificación para que el juez presidente del tribunal electoral procediera a eliminar de WhatsApp ese canal de comunicación”, resaltó en +Perfil.

La denuncia de Flavio Bolsonaro y las acusaciones de censura

La controversia también involucra a Flavio Bolsonaro, quien, de acuerdo con Gosman, había solicitado que se clausurara el canal de apoyo a Lula: “Lo que está en el medio de todo esto es que esto fue una presentación de Flavio Bolsonaro que pidió que la clausurara, que clausurara el canal. Y el juez, Nunez Marquez, le hizo caso, o sea, está respondiendo directamente a los pedidos de Flavio Bolsonaro”.

La periodista señaló que la medida despertó críticas entre juristas y analistas políticos, que la interpretaron como una posible forma de censura previa. “Esto para la mayoría de los jueces y la mayoría de los analistas políticos constituye una censura previa, sobre todo porque no había fake news, o sea, no había motivos para eliminar ese canal”, expresó.