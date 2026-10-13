“Ceuta entero se volcó a las calles para recibirlo”: en RDC contaron cómo fue la visita de Felipe VI

La visita del rey Felipe VI a Ceuta estuvo marcada por una fuerte demostración de identidad española y un mensaje sobre la soberanía territorial. Según explicó Marcelo Molina, "Ceuta entero se volcó a las calles para recibirlo", en una jornada en la que "abundaban las banderas de España absolutamente por todos lados".

El monarca y la reina Letizia recorrieron distintos puntos de la ciudad y protagonizaron un acercamiento espontáneo con los ciudadanos. "Él y Letizia, la reina, se acercaron a la gente", relató Molina en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, al destacar los saludos, los abrazos y las fotografías con los presentes. La multitud respondió con entusiasmo a un acontecimiento histórico para una población que, según el periodista, ha atravesado momentos difíciles.

Felipe VI defendió la soberanía española y advirtió a Marruecos

El momento central de la visita fue el discurso del rey ante representantes de la sociedad civil. Para Molina, se trató de un mensaje excepcional por su firmeza institucional y sus definiciones sobre la integridad territorial de España.

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"Es muy importante lo que dijo", sostuvo el periodista, al destacar que Felipe VI calificó la entrada masiva de personas a través de la frontera como una vulneración de la unidad territorial española. También remarcó la advertencia del monarca: "Ante cualquier riesgo, nuestra obligación es defender una parte irrenunciable de España".

En esa línea, el rey afirmó que quienes ingresaron irregularmente debían regresar a sus lugares de origen y reafirmó que Ceuta forma parte de la soberanía española. Molina subrayó la contundencia de esas declaraciones: "Palabras muy duras, sobre todo viniendo del rey".

El periodista también destacó el reconocimiento del monarca hacia la convivencia y la tolerancia de la sociedad ceutí, cuya población incluye una importante comunidad de origen musulmán.

La polémica por los buques marroquíes en aguas españolas

La visita coincidió con la publicación de una investigación periodística que, según Molina, reveló que buques de guerra marroquíes ingresaron sin autorización en aguas territoriales españolas durante los días 30 y 31 de julio. Entre las embarcaciones mencionadas se encontraba la fragata Mohammed VI, considerada una nave insignia de la Marina Real marroquí.

De acuerdo con el relato del periodista, España desplegó unidades navales para disuadir a los buques y consiguió que se retiraran. Molina señaló que algunos analistas consideran que las incursiones pudieron ser intencionadas y estar vinculadas con la crisis fronteriza, aunque esa interpretación no está confirmada. "La duda es qué hacían esos barcos ahí, qué estaban buscando", planteó.

La controversia también alcanzó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien calificó el episodio como puntual y aseguró que no volvió a repetirse. Sus declaraciones generaron cuestionamientos por la falta de explicaciones detalladas.

Para Molina, el contraste entre la cautela del Ejecutivo y la firmeza del monarca dejó expuesta una discusión política de fondo: "Vuelve Pedro Sánchez otra vez a estar sobre la picota el tema de por qué esa protección hacia Marruecos".