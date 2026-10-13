La inflación se aceleró al 1,9% en septiembre y acumuló 33,4% interanual según el INDEC

La inflación de septiembre se ubicó en 1,9% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este martes 13 de octubre. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba de 23,6% en lo que va del año. La variación interanual es del 33,4% en el total nacional.

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El dato se conoce luego de que agosto cerrara con un IPC de 1,7%, lo que implica que en septiembre se aceleró 0,2 puntos porcentuales frente a aquella medición.

Comportamiento de los precios en septiembre

Al analizar las categorías, el IPC Núcleo registró una suba del 1,7%, impulsada principalmente por los aumentos vinculados a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos.

Por su parte, los precios Regulados aumentaron 2,3% durante septiembre. Dentro de esta categoría, las principales subas se observaron en Gas, Electricidad y Gastos de prepagas.

En tanto, los precios Estacionales mostraron una suba del 2,9%. La suba estuvo explicada principalmente por los mayores precios de Verduras, tubérculos y legumbres.

Por divisiones, la mayor variación mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 3,1%. En segundo lugar se ubicó Educación, con una suba del 3%.

En el otro extremo, las divisiones con menores variaciones fueron Restaurantes y hoteles, con un aumento del 1,1% y Prendas de vestir y calzado, que tuvo una suba del 1,4%.

A su vez, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Respecto al dato mensual, desde el CEPEC mencionaron que "en términos económicos y políticos, el 1,9% no cambia el panorama, pero confirma que bajar la inflación de forma sostenida será un proceso gradual y con vaivenes. Para el Gobierno, mantener la núcleo por debajo de la general y avanzar con la corrección tarifaria sin que se desordene el resto de los precios será clave para sostener la credibilidad del programa".

FN/MSS