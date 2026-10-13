Mariano Grimaldi: “El problema está en el poder adquisitivo de la gente”

El precio de la carne vuelve a estar bajo la lupa en la antesala del último tramo del año, cuando los movimientos estacionales y las dificultades climáticas pueden incidir sobre la oferta. Sin embargo, para Mariano Grimaldi, titular del Frigorífico Logros, el principal condicionante del mercado no es una eventual recomposición de los valores, sino la fuerte caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos.

Entrevistado en “Pensavalle informa” (Punto a Punto Radio 90.7), el empresario señaló que hacia fin de año la carne suele registrar algunos aumentos, aunque aclaró que todavía no observa señales de una suba significativa. También mencionó las complicaciones climáticas que afectan el traslado de los animales desde los campos, especialmente por el estado de los caminos rurales.

“El consumo está muy deprimido, muy deprimido, por lo cual no veo una suba significativa”, afirmó Grimaldi, al analizar las perspectivas de los precios. Su diagnóstico combina las dificultades que enfrenta la oferta con un mercado interno que muestra señales de debilidad y limita las posibilidades de trasladar nuevos incrementos a los consumidores.

El consumo de carne, bajo presión

Grimaldi aseguró que la caída de la demanda se refleja en las mediciones que realiza el sector. Según explicó, entre las tres principales proteínas animales, la carne vacuna es la que más retrocedió en el último tiempo. El dato que destacó como una señal de alerta es que el consumo de pollo llegó a igualar al de carne vacuna, una situación que calificó como preocupante para la industria frigorífica.

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La sustitución entre proteínas está vinculada con los precios, pero el empresario planteó que la discusión no puede limitarse a determinar si la carne es cara o barata. Para explicar su postura, comparó el valor de distintos productos y cuestionó que un kilo de carne pueda costar lo mismo o incluso menos que un kilo de helado.

“Yo creo que la carne sigue siendo lo más barato”, sostuvo, aunque reconoció que producirla tiene un costo elevado. En ese sentido, remarcó las diferencias entre los tiempos de producción de las distintas proteínas: mientras un novillo requiere alrededor de tres años para alcanzar las condiciones necesarias para la industria, un pollo se produce en unos 45 días y un cerdo en aproximadamente tres meses.

“Realmente, producir carne es caro”, resumió. La comparación apunta a una característica estructural de la actividad ganadera: los plazos productivos son considerablemente más largos que los de otras carnes, por lo que la formación de precios responde a una dinámica diferente.

Consultado sobre las dificultades de las familias para sostener el consumo de uno de los alimentos tradicionales de la mesa argentina, Grimaldi coincidió en que la pérdida de capacidad de compra es un factor determinante. Para el empresario, la discusión sobre el precio de la carne debe incorporar el nivel de ingresos de la población y no concentrarse exclusivamente en el valor del producto. “La carne es cara en todo el mundo. En el único lugar que era barato era en la Argentina. Así que deberíamos revisar el ingreso. Me parece que el problema está ahí”, afirmó.