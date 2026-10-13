Aeropuertos Argentina invertirá más de US$ 20 millones en el Taravella

Aeropuertos Argentina presentó un ambicioso plan de inversiones por US$ 1.500 millones para el período 2027-2031, con obras destinadas a ampliar terminales, renovar pistas y mejorar la capacidad operativa de los principales aeropuertos del país. El programa incluye intervenciones en Ezeiza, Aeroparque y más de una decena de terminales del interior, entre ellas las de Córdoba capital y Río Cuarto, con el objetivo de preparar la infraestructura para un crecimiento proyectado del 114% en la cantidad de pasajeros durante los próximos 40 años.

La empresa, que administra 35 aeropuertos argentinos, definió la iniciativa como “la inversión más importante de la historia argentina” y la enmarcó en un programa de largo plazo que alcanzaría los US$ 7.500 millones. Así lo explicaron el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y el director de Infraestructura, Lucas Pérez Monsalvo, quienes señalaron que las obras buscan acompañar la evolución de la demanda y evitar que las instalaciones queden rezagadas frente al aumento del movimiento aerocomercial, según destaca Perfil.

El plan contempla más de US$ 500 millones para las terminales del interior, con trabajos en edificios, pistas, calles de rodaje y sistemas de balizamiento. Dentro de ese paquete, Córdoba aparece entre los aeropuertos prioritarios por su volumen de pasajeros y por la necesidad de ampliar su infraestructura para responder a una demanda creciente, con una inversión de US$ 20 millones y US$ 25 millones.

Más superficie y mejoras operativas

El Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella tendrá una expansión de 4.300 metros cuadrados, que se sumarán a los 19.700 existentes. La intervención contempla una ampliación de la terminal y se agregará a la obra inaugurada en 2016, en una estrategia que apunta a mejorar tanto la capacidad de atención como la circulación interna de los pasajeros.

Los trabajos incluirán la renovación de los sectores de check-in, la reorganización de los flujos de pasajeros, nuevas puertas de embarque y salas de espera más amplias. También se prevé incorporar tecnología para los controles de seguridad, Migraciones y la inspección de equipaje, con el propósito de agilizar los procedimientos y mejorar la experiencia de quienes utilizan la terminal cordobesa.

El programa no se limita al edificio. Uno de los frentes centrales será la repavimentación de la pista 18-36, junto con la rehabilitación de una plataforma secundaria. Estas intervenciones buscan mejorar la infraestructura operativa del aeropuerto y acompañar el movimiento de aeronaves, en un contexto en el que Córdoba constituye uno de los principales nodos aerocomerciales del interior del país.

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Durante 2025, el Taravella superó los 3,26 millones de pasajeros, una cifra que lo ubica entre las terminales con mayor movimiento fuera de Buenos Aires. Ese volumen es uno de los factores que explican su inclusión entre las prioridades del plan, junto con Mendoza y Bariloche, que registraron alrededor de 2,6 millones de pasajeros cada una.

Además de Córdoba capital, el listado de aeropuertos incluidos en el programa contempla a Río Cuarto, Bariloche, Catamarca, Esquel, Iguazú, La Rioja, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, San Luis, Santiago del Estero y Viedma. En conjunto, se proyectan intervenciones sobre unos 35.000 metros cuadrados, con ampliaciones y remodelaciones de terminales, trabajos sobre pistas y calles de rodaje y mejoras en los sistemas de iluminación y señalización.

En el caso de las pistas, el plan prevé trabajos de rehabilitación en Córdoba, Iguazú y Malargüe. A su vez, seis aeropuertos reemplazarán balizas halógenas por tecnología LED, una actualización que apunta a modernizar los sistemas de señalización y mejorar su eficiencia operativa.

El programa se completa con obras en otros aeropuertos del país que ya están en marcha. La compañía informó que existen más de US$ 300 millones en trabajos en ejecución, que abarcan alrededor de 37.000 metros cuadrados en las terminales de Tucumán, Salta, San Rafael, Formosa y Resistencia. El cronograma establece que esas intervenciones finalicen entre marzo y mayo de 2027.