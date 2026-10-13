Se triplicó, en menos de 48 horas, el caudal de las Cataratas del Iguazú y decidieron cerrar el Parque Nacional: cuando mejoraría el clima

El río Iguazú triplicó su caudal en menos de 48 horas, obligando a Parques Nacionales y la compañía concesionaria a suspender este lunes 12 de octubre la entrada de visitantes a las Cataratas del Iguazú. Según los registros de esa mañana por los 275 saltos se precipitaban más de 12.000 metros cúbicos por segundo, lo que significaba casi 9 veces el caudal promedio.

Clarín informó que, mientras del lado argentino se decidió cerrar el ingreso de turistas al parque, en Foz de Iguazú por ahora no se implementaron restricciones. La zona de la Triple Frontera y las altas cuencas del Iguazú reciben fuertes lluvias por los efectos del fenómeno conocido como El Niño desde hace varios días y los pronósticos anuncian que la mejora recién llegará el próximo jueves 15 de octubre.

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A través de un comunicado, la Intendencia del Parque Nacional y la empresa Iguazú Argentina, concesionaria de estos servicios, indicaron que el caudal del río superó los 12.000 metros cúbicos, por lo que se implementó “protocolo de seguridad preventivo para resguardar la integridad de los visitantes trabajadores”.

A continuación, aclararon que se trata de "una restricción temporal para la circulación de personas y el acceso a los sectores de uso público del Parque Nacional Iguazú”, y que, en diferentes momentos del día, “se analizará e inspeccionará el impacto de la creciente sobre los circuitos e infraestructura del área”.

Según el medio antes citado, el aumento del caudal del río Iguazú sucedió de manera realmente vertiginosa: el sábado a la mañana no alcanzaba los 4.000 metros cúbicos por segundo, pero para la tarde del domingo había alcanzado los 11.500 metros cúbicos por segundo.

Cataratas del Iguazú por la subida del río

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El pasado 16 de septiembre, la Garganta del Diablo, uno de los atractivos más grandes de las Cataratas del Iguazú, fue cerrada por un periodo de 40 días por el riesgo de crecidas extraordinarias como resultado de las intensas lluvias previstas en la cuenca del río Iguazú.

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Esta medida fue tomada de forma preventiva por el Parque Nacional Iguazú e incluyó el desmontaje anticipado de las pasarelas que permiten llegar hasta el conocido salto. La decisión fue consensuada entre la Administración de Parques Nacionales e Iguazú Argentina, concesionaria de los servicios del Área Cataratas.

El objetivo de la medida es anticiparse a una posible crecida relacionada con las grandes precipitaciones previstas por los expertos.