La jornada de este martes 13 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcada por la presencia de nubosidad variable y un marcado descenso térmico en relación a los días previos.

De acuerdo con las estimaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y datos de Meteored, las condiciones generales se mantendrán estables pero frescas, con escasa probabilidad de lluvias de consideración durante gran parte de la jornada.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para este martes

Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura mínima se ubicará cerca de los 11 °C en el territorio porteño, mientras que en los sectores más suburbanos del GBA el termómetro podría descender hasta los 10 °C por la masa de aire frío persistente.

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Un bloqueo atmosférico prolongará las lluvias y el tiempo gris en Buenos Aires durante toda la semana

Con el correr de las horas, el sol alternará con momentos de densa nubosidad, elevando la temperatura máxima estimada hacia los 18 °C por la tarde. La humedad se mantendrá en niveles medios-altos, lo que generará una sensación térmica fresca durante casi todo el día.

Hacia la tarde y la noche, los vientos del sector este rotarán levemente e intensificarán sus ráfagas, las cuales podrían oscilar entre los 20 y 31 km/h. Esto aportará aire húmedo desde el Río de la Plata y mantendrá la cobertura nubosa.

Aunque existe una baja probabilidad de precipitaciones aisladas durante las primeras horas del día (entre 0% y 10%), se descarta el desarrollo de tormentas o acumulados significativos en la zona metropolitana.

Las condiciones generales se mantendrán estables pero frescas

Tanto en la capital como en los municipios vecinos del conurbano bonaerense, la noche se mantendrá bastante fresca, con marcas térmicas que rondarán los 13 °C al cierre del martes.

Alertas meteorológicas y pronóstico extendido para el resto de la semana

En el plano nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional vigila la evolución de centros de inestabilidad sobre la franja central y el oeste del país, aunque sobre el área metropolitana prevalece la calma.

El pronóstico para el miércoles 14 de octubre anticipa un panorama muy similar en el AMBA: se espera una mínima de 14 °C y una máxima de 18 °C, con cielo parcialmente nublado y viento moderado.

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De cara al jueves 15 y viernes 16 de octubre, las temperaturas máximas continuarán contenidas entre los 18 °C y 19 °C, con mañanas frescas y tardes apenas templadas bajo el dominio de vientos del este.

Las probabilidades de lluvia para la segunda mitad de la semana se mantendrán bajas en general, consolidando un tramo de octubre con ambiente frío a templado sobre la región.

Pensando en el próximo fin de semana, las primeras proyecciones indican una progresiva rotación del viento y un leve ascenso de las marcas térmicas, configurando días más agradables en el área metropolitana.