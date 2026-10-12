Un bloqueo atmosférico prolongará las lluvias y el tiempo gris en Buenos Aires durante toda la semana

Un fenómeno de bloqueo en la circulación atmosférica mantendrá las condiciones meteorológicas inestables, con presencia constante de nubosidad y lloviznas intermitentes sobre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense durante casi toda la semana. El patrón meteorológico actual impedirá el avance de frentes que renueven la masa de aire.

El escenario actual responde a la presencia de un anticiclón casi estacionario situado en las inmediaciones de las costas patagónicas, el cual genera un flujo constante de viento húmedo desde el océano. Esta configuración bloquea la circulación habitual de los sistemas meteorológicos de oeste a este, provocando una extensa cobertura nubosa que impedirá el ascenso térmico.

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Durante los primeros días del período, las temperaturas mínimas se ubicarán entre 11 y 13 °C, mientras que las marcas máximas difícilmente superen el rango de entre 16 y 18 °C. Esta escasa amplitud térmica mantendrá un ambiente predominantemente fresco y frío de forma sostenida.

Vientos persistentes del este y precipitaciones intermitentes marcarán el ritmo semanal

El aporte constante de humedad desde el Río de la Plata favorecerá el desarrollo de lloviznas y lluvias débiles pero continuas en la región metropolitana. Las ráfagas del sector este podrían aproximarse por momentos a los 50 km/h, lo que impulsará la crecida temporal del río sobre la franja costera.

Los pronósticos meteorológicos elaborados por el sitio especializado Meteored proyectan que la inestabilidad más marcada afectará principalmente la mitad de la semana, en combinación con precipitaciones de variada intensidad. La escasa presencia de radiación solar directa intensificará la percepción de frío entre los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Para la jornada del viernes 16 de octubre, se anticipa que las condiciones continúen siendo mayormente nubladas. Los registros térmicos oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 17 °C de máxima, acompañados por probabilidades residuales de lloviznas aisladas.

Hacia el próximo fin de semana podrían comenzar a vislumbrarse ligeros cambios en la circulación, los cuales atenuarán la probabilidad de precipitaciones y permitirán algunas aperturas temporarias del cielo. Sin embargo, la cobertura nubosa continuará teniendo un rol predominante en el territorio bonaerense.

El retorno definitivo a marcas térmicas de perfil primaveral se proyecta únicamente hacia el lunes 19 de octubre, fecha en la que se aguarda una rotación paulatina de los vientos hacia el cuadrante noreste. Con dicha modificación en la dirección del viento, las temperaturas máximas podrían alcanzar nuevamente valores de 20 o 21 °C.