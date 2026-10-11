El inicio de semana llega acompañado por una jornada festiva en todo el país y condiciones meteorológicas estables en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Para este lunes 12 de octubre, se espera un panorama templado, con alta presencia de nubosidad pero sin sobresaltos térmicos.

Durante las primeras horas del día, el ambiente se mantendrá fresco y con baja probabilidad de precipitaciones aisladas en sectores del AMBA, aunque sin acumulados significativos. Hacia el mediodía y la tarde, la masa de aire mantendrá valores agradables para actividades al aire libre.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Para la Ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una marca mínima de 14°C registrada durante la madrugada y una máxima que alcanzará los 19°C durante la tarde.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El glaciar Perito Moreno retrocedió 910 metros en solo 100 días y preocupa a la ciencia mundial

El cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, alternando momentos de cobertura densa con mejoras temporarias. La humedad rondará niveles medios, aportando un ambiente ligeramente húmedo en la capital.

Respecto a las precipitaciones, las probabilidades se ubican entre un 10% y un 20% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo completamente hacia la tarde y la noche, garantizando un feriado sin lluvias de importancia.

La circulación del viento se mantendrá constante desde el sector este, con velocidades promedio entre 13 y 22 km/h, y ráfagas de hasta 31 km/h sobre las zonas costeras del Río de la Plata y el conurbano bonaerense.

Hacia el mediodía y la tarde, la masa de aire mantendrá valores agradables para actividades al aire libre

En los municipios del GBA, las marcas térmicas mínimas se ubicarán un par de grados por debajo de la Capital Federal, rondando los 12°C, mientras que las máximas llegarán sin cambios a los 18°C o 19°C.

Alertas meteorológicas este 12 de octubre y el pronóstico para los próximos días

En el plano nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no registra alertas de nivel amarillo, naranja o rojo vigentes para la región central del país, manteniéndose un patrón de estabilidad generalizada en la pampa húmeda.

Para el resto de la semana en la Ciudad de Buenos Aires, la tendencia indica una continuidad en el ascenso progresivo de los valores térmicos a medida que ingrese aire más cálido.

El huracán Isaías dejó al menos cuatro muertos durante su paso por Estados Unidos

El martes 13 de octubre se mantendrá el cielo parcialmente nublado, con una mínima estimada en 13°C y una máxima en recuperación que rondará los 21°C, con vientos del sector noreste.

Hacia el miércoles 14 y jueves 15, el sol ganará mayor protagonismo sobre la región metropolitana, impulsando marcas máximas que se consolidarán entre los 22°C y 24°C, configurando tardes muy templadas.

Para el viernes 16 de octubre, el organismo oficial anticipa un leve incremento de la nubosidad y una baja probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche, con marcas térmicas oscilando entre los 14°C y 19°C.