Cómo estará el clima esta semana en el AMBA: marcas frías y sin sol

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará la semana del 12 al 18 de octubre bajo un prolongado bloqueo atmosférico que impedirá la llegada del ambiente caluroso y mantendrá condiciones más cercanas al otoño que a la primavera, según el pronóstico especializado publicado por Meteored.

Un persistente anticiclón de 1030 hPa ubicado sobre el Atlántico, frente a las costas de la Patagonia, impulsa aire húmedo de forma continua hacia la franja central del país. Esta circulación en sentido antihorario genera coberturas nubosas constantes, lloviznas intermitentes y temperaturas que se ubicarán entre 1 °C y 3 °C por debajo del promedio estacional.

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Durante el lunes 12, el feriado comenzará con marcas mínimas de 8 °C a 11 °C y valores máximos que apenas alcanzarán los 16 °C. La jornada estará marcada por cielos completamente cubiertos, lluvias débiles en diversos sectores del conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vientos moderados del este con ráfagas de hasta 40 km/h.

La única tregua de breves momentos soleados se registrará durante la tarde del martes 13, cuando la cobertura nubosa ceda parcialmente. Para ese día, Meteored anticipa la mejor ventana del período, con registros térmicos que subirán hasta los 18 °C o 19 °C, e incluso picos puntuales de 20 °C en algunas localidades.

Viento del este y precipitaciones débiles marcarán el ritmo hasta el viernes

Sin embargo, el alivio será efímero. A partir del miércoles 14, el ingreso de aire húmedo devolverá el cielo gris al territorio metropolitano. Con mínimas de 11 °C a 13 °C y máximas de 19 °C, se prevén precipitaciones aisladas hacia las últimas horas de la tarde, manteniendo el nivel de humedad elevado.

Se darán condiciones más cercanas al otoño que a la primavera

El jueves 15 y el viernes 16 repetirán la misma dinámica meteorológica en el AMBA. Se esperan máximas de 18 °C a 19 °C con precipitaciones intermitentes que no superarán acumulados significativos, registrando entre 1 y 2 mm en el ámbito capitalino y hasta 4 mm en zonas del sudoeste bonaerense como Ezeiza.

Las miradas estarán puestas en la intensidad de las ráfagas costeras, que podrían rozar los 50 km/h desde el sector este. Este flujo persistente arrastra agua hacia la costa del Río de la Plata, impulsando un monitoreo preventivo junto a los avisos del Servicio de Hidrografía Naval.

Este patrón de inestabilidad no es aislado en el territorio nacional. Una baja segregada frente a Chile genera tormentas fuertes en Cuyo y acumulados de hasta 40 cm de nieve en la cordillera de Catamarca, mientras en el Área Metropolitana los suelos mantienen niveles altos de humedad.

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El ansiado cambio de masa de aire llegará recién durante el sábado 17 y el domingo 18. Durante el fin de semana se esperan amplios claros de sol, mínimas frías de 8 °C a 10 °C y tardes con marcas máximas de 17 °C a 19 °C.

La consolidación de valores primaverales de forma estable se postergará hasta el lunes 19. En esa jornada, la rotación definitiva del viento hacia el noreste permitirá que los termómetros superen con holgura los 20 °C o 21 °C, marcando el fin de la extensa racha de días grises.