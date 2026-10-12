El Parque Nacional Iguazú cerró sus puertas tras el incremento del caudal de las Cataratas por el impacto de El Niño

Un incremento en el caudal del río Iguazú, generado por las intensas lluvias asociadas al fenómeno meteorológico El Niño, obligó al Parque Nacional Iguazú a suspender el acceso de visitantes a los circuitos este lunes. Las mediciones registraron un torrente superior a las 12.000 metros cúbicos por segundo, cifra que desbordó las condiciones de operatividad segura en la zona.

El salto hídrico se gestó en un lapso menor a dos días en la cuenca superior. El sábado por la mañana el caudal se ubicaba por debajo de los 4.000 metros cúbicos por segundo, pero apenas 24 horas escaló hasta rozar los 8.500 metros cúbicos.

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La aceleración continuó durante la tarde del domingo y derivó en el cierre definitivo de los circuitos Superior e Inferior, luego de superar el umbral preventivo de 11.000 metros cúbicos por segundo.

Protocolo preventivo en el Parque Nacional Iguazú

Ante el impactante volumen de agua de color chocolate, provocado por el arrastre del sedimento y tierra roja de la región, la administración del parque aplicó de manera inmediata el protocolo de seguridad preventivo.

El comunicado oficial de la Intendencia y la concesionaria detalló que la restricción temporal busca "resguardar la integridad de los visitantes y trabajadores", mientras que los equipos técnicos monitorean de cerca los posibles daños e impactos sobre la infraestructura general.

Imagen capturadas desde un helicóptero

Las complicaciones por la masa líquida se extendieron al ámbito de la navegación fluvial en la frontera. La Prefectura Naval Argentina suspendió las operaciones en el puerto Iguazú tras registrar una escala hidrométrica de 25 metros en ascenso.

Las condiciones de tiempo en la provincia de Misiones continúan bajo vigilancia. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas para la región del extremo noreste argentino. Los reportes climáticos indican que las precipitaciones podrían extenderse sin tregua hasta la jornada del jueves.

El impacto de este fenómeno global repercute sobre la cuenca del Plata y ahonda la crisis en otras provincias de la región. En Corrientes, el desborde del río Uruguay obligó a evacuar decenas de personas en Paso de los Libres, al registrar una altura de 9,14 metros.

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Las autoridades turísticas indicaron que no hay un horario o fecha prevista para reabrir los accesos ni restablecer la navegación comercial en la Triple Frontera. El reinicio de la actividad quedará condicionado al descenso del caudal y a los peritajes técnicos.

Esta contingencia no tomó totalmente desprevenida a las autoridades administrativas. Durante el mes de agosto, en el marco de la preparación para los impactos del ciclo climático, la empresa Iguazú Argentina S.A. procedió al desmontaje preventivo del circuito de la Garganta del Diablo.