El río Uruguay crece, deja decenas de evacuados en el Litoral y El Niño enciende las alarmas por nuevas lluvias

La creciente del río Uruguay obligó a evacuar familias y desplegar operativos de asistencia en varias localidades costeras de las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Según reportó el portal especializado Meteored, el incremento de los caudales responde a las precipitaciones en la cuenca, un escenario que se torna complejo ante los pronósticos internacionales que anticipan la consolidación del fenómeno de El Niño.

En la ciudad entrerriana de Concordia, el nivel del cauce fluvial llegó a rondar los 12 metros frente al puerto local, sobrepasando de manera crítica la cota de alerta fijada en los 11 metros. Frente a este panorama, entre 12 y 15 familias tuvieron que ser trasladadas de forma preventiva hacia centros de alojamiento y espacios asistenciales montados por el municipio.

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Las autoridades locales mantienen una guardia permanente sobre los sectores bajos de la costanera, los cuales ya registran importantes anegamientos urbanos. La incertidumbre en la comuna se mantiene elevada debido a que el límite de evacuación masiva está estipulado en los 12,50 metros, una marca que se encuentra muy próxima al caudal medido durante el fin de semana.

Paso de los Libres sufre la mayor cota de inundación y hay pasos fronterizos cerrados

Más al norte, la provincia de Corrientes experimenta complicaciones severas e interrupciones de servicios a raíz de la crecida. En Paso de los Libres, el agua trepó hasta los 9,18 metros, superando holgadamente el parámetro de evacuación estipulado en 8,50 metros. Como consecuencia, alrededor de 25 personas fueron alojadas en el Regimiento de Infantería de Monte 5.

El impacto hídrico trastocó también la conectividad fronteriza de la región Litoral. En la localidad correntina de Alvear, el sorpresivo repunte motivó el cierre preventivo del puerto y la consecuente suspensión del cruce fluvial en balsa hacia la ciudad de Itaquí, en Brasil.

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Paralelamente, el municipio de Monte Caseros sufrió severas cortes de energía eléctrica provocados por tormentas que azotaron la zona. Asimismo, se interrumpió totalmente el servicio de lanchas pasajeras que conecta con la población uruguaya de Bella Unión.

La vigilancia epidemiológica y civil también se expande hacia otras ciudades entrerrianas. En Colón, la marca hidrométrica llegó a 7,27 metros, habiendo dejado atrás la cota de alerta de 7,10 metros, por lo que las dependencias oficiales identificaron hogares propensos a una eventual evacuación si la marca roza los 7,90 metros.

Por su parte, en Concepción del Uruguay los registros arrojaron 5,56 metros, sobrepasando el umbral preventivo marcado en 5,30 metros. Los equipos de defensa civil monitorean además la trayectoria hídrica del río Gualeguaychú, previendo posibles reflujos y acumulaciones.

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A la par de la coyuntura local, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió sobre un informe emitido el 8 de octubre que confirma la profundización del evento ENOS (El Niño). De acuerdo con el organismo global, existe casi un 100 % de probabilidad de que el fenómeno se extienda de forma ininterrumpida hasta febrero de 2027.

Las evaluaciones agrometeorológicas del Organismo proyectan que la temperatura superficial del Océano Pacífico ecuatorial registrará anomalías de hasta 3,7 °C por encima de lo normal entre octubre y diciembre. Esto tenderá a modificar la circulación atmosférica regional, promoviendo precipitación abundante en el sudeste sudamericano.

De este modo, los analistas meteorológicos enfatizan que el curso a corto plazo del río dependerá estrictamente del volumen acumulado arriba y de la regulación de la represa de Salto Grande. Frente al panorama inminente, los comités de crisis provinciales recomiendan mantener la atención a los boletines oficializados.