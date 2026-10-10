Este sábado 10 de octubre comenzará con tiempo inestable durante la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, aunque las condiciones tenderán a mejorar gradualmente con el correr de las horas.

Tras el pasaje del frente frío que dejó inestabilidad sobre el área metropolitana, el fin de semana se afianza con aire fresco y predominio de nubosidad.

Cómo estará el clima este fin de semana: el AMBA se prepara amenazas de sudestada y anegamientos

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Clima en CABA y AMBA: cómo estará el tiempo este sábado

En la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, la jornada iniciará con una mínima de 11°C y baja probabilidad de lloviznas aisladas únicamente durante la madrugada. A partir de la mañana, la chance de precipitaciones descenderá ostensiblemente y el cielo se mantendrá mayormente cubierto.

La temperatura subirá de forma moderada por la tarde hasta alcanzar una máxima de 16°C. El ambiente se percibirá fresco debido a la persistencia del viento del sur, con velocidades de hasta 18 km/h.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán por completo, con un marcado descenso térmico que llevará las marcas cerca de los 12°C y un paulatino despeje de la nubosidad. No se prevén diferencias térmicas ni de precipitaciones significativas entre las comunas porteñas y el resto de los municipios del Gran Buenos Aires.

Alertas meteorológicas este 10 de octubre y el pronóstico para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no mantiene alertas activas para la región del AMBA durante este sábado, registrándose condiciones de tranquilidad atmosférica. En el resto del país, se monitorea la inestabilidad remanente en sectores del noreste argentino, mientras que en la franja central predomina una masa de aire más seca.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta naranja, mientras se prevén cuatro días más de intensas lluvias en el país

Para el domingo 11 de octubre, se consolidará la mejora en el tiempo sobre la capital del país. El cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 16°C. El arranque de la próxima semana mantendrá esta tónica de estabilidad y temperaturas agradables en el área urbana, rondando los 16°C a 18°C hacia el martes.