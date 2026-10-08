El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará un fin de semana con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y riesgo de sudestada sobre el Río de la Plata, según se desprende del pronóstico publicado por Meteored.

El escenario meteorológico ocurre tras el violento paso de un sistema de inestabilidad durante este miércoles dejó registros de hasta 80 mm de lluvia en pocas horas dentro de la región metropolitana, caídas de granizo en la ciudad de Rosario y nevadas extraordinarias que superaron los 70 centímetros en la zona cordillerana.

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La entrada de un flujo de viento rotando al sector sudeste hacia la jornada del viernes 9 consolidará un ambiente fresco en la capital y el conurbano bonaerense, con marcas térmicas que oscilarán entre los 12 y los 18 °C.

La principal complicación para el AMBA durante el sábado 10 estará centrada en la intensidad de los vientos, que alcanzarán los 50 km/h sobre la cuenca del Río de la Plata. De acuerdo con el informe de Meteored, la persistencia de las ráfagas desde la dirección sudeste provocará un paulatino apilamiento del agua sobre la costa bonaerense.

El AMBA experimentará un fin de semana con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y riesgo de sudestada

El panorama de inestabilidad sobre el AMBA comenzará a ceder levemente recién hacia el domingo 11, jornada en la cual podría asomarse de manera tímida el sol, aunque las condiciones frías y el flujo de humedad mantendrán el ambiente mayormente templado y gris.

Sudestada en el AMBA y tormentas severas en el litoral argentino

Mientras la zona metropolitana padecerá el empuje del río y lloviznas dispersas e intermitentes, otras regiones del país enfrentarán eventos climáticos de mayor severidad. El SMN mantuvo alertas de nivel naranja para las provincias de Corrientes y Misiones, previendo tormentas fuertes a severas con acumulados de 40 a 110 mm, caída de granizo y ráfagas que podrían sobrepasar los 90 km/h.

La proyección del modelo ECMWF detalla que para el período comprendido entre el jueves y el domingo, el sector norte de Corrientes, el este de Formosa y la provincia de Misiones recibirán entre 80 y 130 mm adicionales de lluvia. Este caudal hídrico se sumará a los importantes volúmenes caídos en las 24 horas previas.

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En contraste con las lluvias del noreste, la Costa Atlántica bonaerense sufrirá precipitaciones de carácter casi continuo a lo largo de todo el fin de semana. El paso del sistema generará en la franja costera ráfagas continentales de 50 a 70 km/h provenientes inicialmente del sector este para luego afianzarse desde el sur.

Hacia la región cordillerana y precordillerana de Cuyo, la inestabilidad atmosférica volverá a manifestarse en forma de nevadas tardías de entre 20 y 40 centímetros. El organismo oficial advirtió además por la presencia de ráfagas superiores a los 100 km/h desde el sector oeste.

Las proyecciones climáticas del ECMWF para el mes de octubre anticipan un comportamiento térmico generalizado por debajo de las medias históricas, proyectando valores de hasta 2 °C inferiores a lo normal sobre la franja central y el oeste del país.