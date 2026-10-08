Un temporal poco habitual golpea la cordillera mendocina y mantiene cerrados los pasos a Chile

Un temporal sin precedentes afecta a la cordillera mendocina, provocando copiosas nevadas fuera de temporada, ráfagas de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora y temperaturas extremas. La intensidad del fenómeno obligó a las autoridades de frontera a disponer el cierre preventivo e indeterminado del Paso Internacional Cristo Redentor e interrumpió el paso comercial y vinculación terrestre con Chile.

La Coordinación Argentina del Paso Internacional emitió un comunicado a través del que instó a las empresas de transporte de carga y a particulares a “no programar itinerarios hacia la zona montañosa hasta que las patrullas de Vialidad Nacional puedan operar de forma segura para despejar las rutas”.

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La acumulación de nieve sobre la calzada y la escasa visibilidad generada por el temporal de viento blanco inhabilitaron las rutas nacionales N° 7 y N° 145 en sus tramos de alta montaña. Cientos de camiones de carga internacional permanecen apostados en los paradores habilitados en Uspallata a la espera de un cambio favorable en las condiciones del tiempo.

Temporal en la cordillera mendocina

Se proyecta que el sistema inestable mantenga su influencia durante las próximas 48 horas, período tras el cual los equipos técnicos podrán evaluar el despeje operacional de las calzadas para rehabilitar la conectividad trasandina.

Masa de aire húmedo y bloqueo atmosférico en la cordillera mendocina

“Nos encontramos ante un bloqueo atmosférico poco frecuente para la época. La irrupción de una masa de aire frío y húmedo con un eje directo desde el Pacífico sur desencadenó intensas nevadas a cotas más bajas de lo habitual en la cordillera mendocina, alterando los patrones climáticos estándar del período”, explicó el director del Servicio Meteorológico Nacional, Pedro Di Nezio.

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Por su parte, los especialistas locales del organismo de contingencias provinciales señalan que la persistencia del temporal es el factor más disruptivo.

El meteorólogo de la Dirección de Contingencias Climáticas del Gobierno de Mendoza, Carlos Bustos, señaló que “el volumen de aguanieve y la velocidad de los vientos asociados a este temporal superan ampliamente las medias estadísticas zonales. La interacción entre el frente frío proveniente del Pacífico y la topografía andina generó condiciones severas que mantienen colapsada la transitabilidad hacia Chile”.

Cierre indeterminado del Paso Cristo Redentor

Si bien las nevadas tardías no son imposibles en la cordillera mendocina, no resulta habitual observar en pleno octubre un episodio de estas características, con temperaturas que en sectores del corredor internacional volvieron a ubicarse ampliamente por debajo de cero y precipitaciones níveas persistentes.

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De acuerdo con los reportes meteorológicos, la inestabilidad continuaría durante este miércoles, con precipitaciones que podrían intensificarse en distintos sectores cordilleranos. Recién entre la noche de hoy y la madrugada del jueves comenzaría a observarse una mejora.

PM