El Océano Pacífico rompe un récord histórico al superar por primera vez los 30 °C en la región Niño 3.4

La superficie del Océano Pacífico tropical registró una marca sin precedentes este lunes, cuando la temperatura superficial del mar trepó hasta los 30,06 °C en región Niño 3.4, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Se trata del valor térmico más elevado registrado en esa porción del planeta, sobrepasando por primera vez la barrera de los 30 °C.

El acontecimiento confirma la acelerada intensificación del fenómeno El Niño, que continúa consolidándose en el Pacífico ecuatorial y se aproxima a su pico máximo proyectado para los próximo meses. El índice Niño 3.4 es una zona geográfica específica del Océano Pacífico con el que se mide la diferencia entre la temperatura superficial del mar y su promedio histórico.

El Niño se da cuando la temperatura media de la región se mantiene 0.5 °C por encima de lo normal durante al menos cinco meses consecutivos y, cuando es por debajo de la norma, se trata de La Niña.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertan sobre un fenómeno de "El Niño" excepcional que podría ser uno de los más intensos de las últimas décadas

El Océano Pacífico superó por primera vez los 30 °C en la región Niño 3.4

La magnitud del dato superó la plusmarca previa de 29,82 °C, alcanzada el 17 de noviembre de 2015 durante uno de eventos climáticos más severos del siglo XXI.

El registro coba mayor relevancia al evaluar la diferencia de parámetros habituales para este período del año. A comienzo de octubre, la temperatura media histórica de la superficie marina en la región Niño 3.4 suele situarse cerca de los 26,7 °C, lo que sitúa la lectura actual en una anomalía extraordinaria de más de 3,4 °C.

La llamada región Niño 3.4 es la zona prioritaria utilizada por meteorólogos a nivel mundial para definir y monitorear la evolución del fenómeno climático. Ubicada en el Pacífico tropical central, sus variaciones térmicas dictan el comportamiento atmosféricos global y desencadenan alteraciones en las lluvias.

El acontecimiento confirma la acelerada intensificación del fenómeno El Niño

Especialistas del sector destacan que el evento refleja una fuerte acumulación de calor en las capas oceánicas subsuperficiales. De acuerdo con proyecciones más recientes sugieren que la desviación térmica podría alcanzar picos ubicados entre los +3,9 °C y +4,3 °C.

Los efectos colaterales de este evento de gran escala amenazan con alterar los patrones de circulación atmosférica tropical. Este tipo de perturbaciones induce sequías prolongadas y episodios de lluvias torrenciales e inundaciones en cuencas vulnerables de América del Sur.

'Agua Negra': el megaproyecto a 4 mil metros de altura que perforará la Cordillera de los Andes

En el territorio sudamericano, la evolución del Pacífico tropical es monitoreada de cerca debido al impacto directo que ejerce sobre la distribución de precipitaciones y las olas de calor primaverales y estivales.

Frente al avance del fenómeno, las agencias de meteorología globales mantendrán una vigilancia continua sobre los vientos alisios y la interacción océano-atmósfera en las próximas semanas.

La comunidad científica coincide en que la frecuencia con la que se esta batiendo estos récords confirma una tendencia de estrés térmico sostenido sobre los océanos del planeta.

BGD/ML