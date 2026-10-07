Gigantes petroleros advierten que se agotan los recursos aunque se reactive Ormuz

Los principales ejecutivos petroleros advirtieron que el mundo está agotando los mecanismos que han amortiguado el impacto de la guerra con Irán, mientras el conflicto entra en su octavo mes.

Desde febrero, la guerra ha alterado el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, la crucial vía por la que normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. Pese a ello, el avance de los futuros de referencia del crudo ha sido sorprendentemente limitado, y el Brent cotizaba por debajo de US$100 por barril el martes.

Esto se debe en parte a que productores y consumidores han recurrido prácticamente a todas las herramientas disponibles para compensar la reducción de los flujos. Entre ellas figuran fuertes recortes de la demanda, un aumento del suministro desde otras regiones y grandes liberaciones de reservas estratégicas de petróleo. En las últimas semanas también ha aumentado con fuerza el tránsito de petroleros por Ormuz.

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Varios altos ejecutivos que participaron en el Energy Intelligence Forum en Londres cuestionaron la sostenibilidad de esas medidas a largo plazo.

“Hay un límite a cuánto pueden seguir absorbiendo esos amortiguadores”, señaló Wael Sawan, director ejecutivo de Shell Plc. “Quizá hayamos mitigado el peor impacto de la crisis, pero solo se puede seguir haciendo eso durante un tiempo antes de que surjan nuevas interrupciones”.

Aunque los inventarios se han reducido, ya hubo advertencias similares. En los primeros días del conflicto, analistas señalaron que, dada la magnitud de las interrupciones, las existencias podrían agotarse en apenas unas semanas.

Las medidas adoptadas finalmente evitaron un agotamiento generalizado de los inventarios, aunque algunos de los países más pobres del mundo sí sufrieron impactos sobre la demanda y el suministro.

Los volúmenes de crudo que transitan por Ormuz se están acercando a los niveles previos a la guerra, según ejecutivos presentes en la conferencia. Sin embargo, cada nueva interrupción sigue obligando al mercado a compensar los barriles faltantes por otras vías.

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“Necesitamos que salgan unos 10, 12 o 14 millones de barriles por la ruta marítima para mantener el equilibrio durante el invierno”, señaló Russell Hardy, director ejecutivo de Vitol Group. “Porque ya no quedan más inventarios que agotar en Occidente”.

Gran parte de la presión en los mercados petroleros se concentra en dos sectores específicos: los combustibles refinados y el transporte marítimo.

La semana pasada, un grupo de países anunció un nuevo plan para liberar 100 millones de barriles de petróleo al mercado mundial con el objetivo de contener las presiones sobre los precios. La medida se suma a la liberación de 400 millones de barriles anunciada a comienzos de este año.

Aun así, esto significa que las reservas mundiales seguirán disminuyendo en los próximos meses, especialmente las de combustibles refinados como el diésel, cuya oferta se ha mantenido excepcionalmente ajustada en las últimas semanas.

“Aunque la presión sobre el crudo es grave, los precios de los combustibles refinados han subido aún más”, señaló el director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser. “Las reservas de emergencia pueden permitirnos superar un invierno. No pueden solucionar el problema del suministro a largo plazo”.

ds