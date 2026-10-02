Irán ofrece el regreso de inspectores nucleares a cambio de un alivio de las sanciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo en conversaciones privadas que su país estaba dispuesto a permitir el regreso de inspectores nucleares a instalaciones bombardeadas a cambio de un alivio de las sanciones, según personas familiarizadas con las conversaciones. La concesión podría ayudar a destrabar las negociaciones de paz con EE.UU.

El canciller Abbas Araghchi planteó la idea en reuniones con diplomáticos europeos y de Medio Oriente durante su estadía en Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, que concluyó antes esta semana, según los diplomáticos, que pidieron no ser identificados por tratarse de conversaciones privadas.

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Araghchi dio pocos detalles sobre el estado de la economía iraní ante el impacto de las sanciones y del bloqueo naval estadounidense frente al estrecho de Ormuz, que ha frenado las exportaciones de petróleo. Sin embargo, su propuesta de permitir el regreso de los inspectores a cambio de aliviar las sanciones refleja la magnitud de las dificultades económicas del país, según los diplomáticos.

La inflación en Irán se acerca ahora al 90% interanual y el rial se ha debilitado 30% frente al dólar a medida que las sanciones comienzan a surtir efecto.

Araghchi también presionó a los europeos para que revirtieran una decisión de la ONU del año pasado de restablecer amplias sanciones contra Irán, una medida especialmente sensible para Teherán que funcionarios europeos se han negado a revocar, según cuatro de las personas. El llamado mecanismo de restablecimiento automático de sanciones se puso en marcha en septiembre del año pasado.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo la semana pasada al programa “Face the Nation” de CBS que su país estaba dispuesto a permitir el regreso de los inspectores. “Eso es absolutamente correcto”, afirmó.

Sin embargo, hasta ahora no se sabía que Araghchi había planteado la idea durante su visita a Nueva York. El presidente Donald Trump negó esta semana reportes de que estaría dispuesto a ofrecer a Irán un alivio de las sanciones y la liberación de fondos congelados a cambio de concesiones sobre su programa nuclear.

EE.UU. ha detenido en gran medida sus ataques militares contra objetivos iraníes y ha recurrido en cambio al bloqueo naval. Irán no cargó crudo en petroleros el mes pasado, según datos preliminares basados en imágenes satelitales. La caída indica que el país está cada vez menos dispuesto o tiene menos capacidad para desafiar el bloqueo estadounidense de sus puertos en el golfo Pérsico.

Aun así, aunque EE.UU. está permitiendo el paso de más petroleros no iraníes por el estrecho, los precios de la gasolina y el diésel siguen altos en el país, lo que aumenta la presión sobre Trump y los republicanos a un mes de las elecciones legislativas de noviembre. Washington ha contactado a varios países para evaluar la liberación de reservas estratégicas de combustible y analiza otras opciones para reducir los precios.

Las personas familiarizadas con el asunto advirtieron que Irán tiene una alta tolerancia a este tipo de presión.

EE.UU. afirmó que Irán había aceptado permitir el regreso de inspectores nucleares al país como parte de un memorando de entendimiento de junio que posteriormente fracasó. En ese momento, funcionarios iraníes rechazaron esa afirmación y el texto del acuerdo no contenía ninguna disposición de ese tipo.

Las posteriores conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán no han logrado producir un acuerdo, y funcionarios iraníes han llegado a la conclusión de que no es posible alcanzar uno antes de las elecciones legislativas, informó Bloomberg la semana pasada. Irán y EE.UU. lograron pocos avances durante las conversaciones en Nueva York.

El memorando de entendimiento fue criticado por demócratas y algunos republicanos por considerar que otorgaba demasiado a Irán en términos financieros, especialmente mediante el alivio de sanciones. El gobierno de EE.UU. ha dicho a los mediadores que esta vez quiere que Irán asuma compromisos firmes para reabrir el estrecho, además de hacer concesiones sobre su programa nuclear, informó Bloomberg anteriormente.

Teherán dijo que había ofrecido reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si EE.UU. hacía determinadas concesiones, pero Trump afirmó que rechazó la propuesta. Los líderes iraníes han dicho anteriormente que EE.UU. debe levantar su bloqueo naval y eliminar las sanciones antes de que permitan el paso de más barcos por la vía marítima.