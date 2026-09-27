Irán aseguró que capturó otro submarino no tripulado de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

Irán aseguró este domingo que capturó un segundo vehículo submarino no tripulado de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas. La Guardia Revolucionaria afirmó que el aparato realizaba tareas de espionaje, mientras que el Ejército estadounidense rechazó el anuncio.

Según el comunicado difundido por la televisión estatal iraní, el vehículo fue identificado como un REMUS 600, un sistema submarino autónomo utilizado para operaciones de vigilancia y recopilación de información. Teherán sostuvo que el aparato fue interceptado durante una operación que incluyó tareas de inteligencia y guerra electrónica.

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La versión iraní indica que el vehículo quedó en poder de especialistas de ese país, que intentan recuperar y analizar la información almacenada en sus sistemas. El episodio no pudo ser verificado de manera independiente.

Estados Unidos negó la captura

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó el anuncio de Teherán. Un portavoz afirmó que las fuerzas estadounidenses mantienen el control de todos sus drones operativos y calificó la versión iraní como “claramente desesperada”.

La negativa de Washington vuelve a dejar versiones enfrentadas sobre lo ocurrido en el estrecho de Ormuz. Por ahora, no trascendieron elementos independientes que permitan confirmar la captura del vehículo.

El anuncio iraní se produjo menos de tres semanas después de otro episodio similar. El 8 de septiembre, la Guardia Revolucionaria había informado la captura de otro vehículo submarino estadounidense en la entrada del estrecho.

El antecedente del otro submarino

En aquella oportunidad, Irán aseguró haber capturado un Dive-LD, un vehículo submarino autónomo desarrollado por la compañía estadounidense Anduril.

El Pentágono reconoció entonces que había perdido el aparato, pero presentó una versión diferente de los hechos. Según Estados Unidos, el vehículo sufrió una falla más de un día antes de ser recuperado por las fuerzas iraníes y no transportaba información sensible.

La Guardia Revolucionaria volvió a advertir este domingo que continuará actuando contra movimientos que considere peligrosos o contra tránsitos que califique como no autorizados en la zona.

Por qué el estrecho de Ormuz es estratégico

El nuevo episodio ocurre en medio de una fuerte tensión entre Washington y Teherán y de gestiones diplomáticas vinculadas con la reapertura del estrecho de Ormuz.

El paso marítimo conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es una de las principales rutas utilizadas para el transporte internacional de petróleo y gas. Por eso, cualquier restricción sobre la navegación puede tener consecuencias sobre los mercados energéticos y el comercio internacional.

El anuncio de Irán se conoce mientras continúan las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo sobre la navegación por el estrecho y reducir las tensiones con Estados Unidos.

LB/AF