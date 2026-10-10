Súper Niño: avanzan los huracanes Simón e Isaías y el Pacífico está en alerta por la tormenta Rachel

El Súper Niño provocó el retraso de la temporada de huracanes en América del Norte y Central, pero poco a poco comenzaron a despertar. Mientras que el huracán Simón ganó fuerza hasta alcanzar la categoría 4 y avanza hacia la costa de México por el Pacífico, el Isaías avanza hacia el Alabama, en Estados Unidos y dejó cuatro muertos.

Estos no son los únicos fenómenos que preocupan a los ciudadanos. La tormenta tropical Rachel avanza de forma lenta pero segura y se espera que lleve consigo vientos fuertes de hasta 110 km/h, olas de entre cinco y siete metros y lluvias al norte de México y al sur de California durante el fin de semana.

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Cómo evolucionó el huracán Simón

Según el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC), los vientos máximos del Simón aumentaron a 230 km/h, lo que se considera un huracán mayor. La tormenta podría dejar entre 25 y 50 centímetros de lluvia en el suroeste de México, mientras que otras zonas podrán obtener poco más de 75 cm.

Por otro lado, el NHC pidió a los residentes que tomen medidas inmediatas para prepararse para la llegada del fenómeno climático, que aunque tocará tierra a última hora del sábado o el domingo por la madrugada, los vientos de la tormenta podrían arribar antes. Además, se espera que también deje fuertes lluvias en partes del suroeste mexicano.

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Debido a ello, las autoridades de Jalisco suspendieron las clases el pasado viernes y el próximo lunes en 22 municipios costeros y evacuaron a decenas de personas en zonas de riesgo. Asimismo, se solicitó al sector turístico de Puerto Vallarta los los trabajadores y visitantes permanezcan en refugios o zonas seguras.

El huracán Isaías se degradó en tormenta tropical

Por otro lado, el huracán Isaías se debilitó al tocar tierra en Destin, Florida, y se reportaron vientos máximos de 144 km/h. Según las autoridades oficiales, hay 4 muertos por el temporal y más de 800.000 usuarios de allí y de Alabama se encuentran sin electricidad. Esto provocó la inundación de carreteras y una gran cantidad de árboles derribados.

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La tormenta llegó el viernes como huracán de categoría 2 y avanzó rápidamente hacia el norte, mientras sus vientos disminuían drásticamente su potencia. Por otra parte, los meteorólogos advirtieron que las condiciones podrían beneficiar a la formación de tornados en Panhandle, Georgia y las Carolinas.

JSM