La acumulación sostenida de calor en las capas superficiales y profundas de la cuenca marina más grande del planeta desencadenó una alerta global sin precedentes. La temperatura del agua del océano Pacífico registrará un máximo histórico absoluto de 3,7 ℃ para el período de octubre a diciembre de 2026 de acuerdo al informe técnico más reciente de la OMM (Organización Meteorológica Mundial).

Uno de los aceleradores principales de este incremento térmico es el comportamiento anómalo del fenómeno El Niño, caracterizado por la debilitación de los vientos alisios y el desplazamiento de grandes masas de agua cálida desde el Pacífico occidental hacia las costas de América del Sur.

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La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, alertó que “la acumulación de calor en el océano Pacífico está llevando las temperaturas marinas a umbrales desconocidos por la ciencia moderna”.

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Además, Saulo precisó que “la sinergia entre el calentamiento antropogénico de fondo y eventos como El Niño intensifica los fenómenos meteorológicos extremos y amenaza la estabilidad de los ecosistemas marinos globales”.

El fenómeno responde a la combinación del cambio climático antrópico y el calentamiento natural que produce la variabilidad interna del sistema oceánico.

El Pacífico no es la única cuenca bajo observación. El boletín de la OMM prevé que el dipolo del océano Índico entre en una fase positiva, con un pico durante octubre y una anomalía estacional de alrededor de 0,5 ℃ entre octubre y diciembre.

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Las consecuencias devastadoras de la anomalía térmica sobre la fauna marina

Las anomalías térmicas prolongadas superan los límites de tolerancia biológica de especies marinas clave. Los arrecifes de coral sufren episodios severos de blanqueamiento y mortandad, desarticulando redes tróficas enteras que sustentan la pesca comercial regional.

Las alteraciones atmosféricas derivadas de un océano Pacífico sobrecalentado modifican los patrones hidrológicos globales, impactando en la producción agrícola y en los niveles operativos de vías fluviales y pasos marítimos clave para el comercio internacional.

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“El episodio de El Niño se ha consolidado y se está fortaleciendo rápidamente”, afirmó Saulo. Según explicó, el fenómeno no genera calor adicional, sino que favorece la liberación hacia la atmósfera de energía que el océano acumuló bajo su superficie.

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Ante este diagnóstico, la OMM enfatiza la urgencia de profundizar los sistemas de alerta temprana para proteger a las poblaciones más vulnerables.

A medida que las mediciones térmicas confirman marcas récord, la comunidad internacional enfrenta el desafío de acelerar las metas de descarbonización y adaptar la infraestructura crítica frente a un sistema oceánico en transformación irreversible.

PM