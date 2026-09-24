RDC: por el super Niño récord proyectan hasta 451.000 muertes adicionales por calor extremo

El fenómeno de El Niño se encamina a convertirse en uno de los episodios climáticos más intensos registrados y aumenta la preocupación por sus posibles efectos sobre temperaturas, precipitaciones y eventos extremos a escala global. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipa que continuará fortaleciéndose hacia fin de año, mientras el Met Office británico informó esta semana que las mediciones ya superaron los máximos observados en episodios anteriores.

“Parecería que ahora el Niño que se viene este año es el Niño más devastador que ha sufrido la Tierra desde por lo menos 1997”, señaló el corresponsal Marcelo Justo en +Perfil. La información más reciente del Met Office va incluso más allá de esa comparación: el organismo británico afirmó el 22 de septiembre que las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial ya superaron los registros de eventos anteriores y calificó al actual como el más fuerte de la serie observacional.

Sequías, inundaciones y temperaturas extremas

“Son fenómenos realmente que tienen un efecto, un impacto muy fuerte sobre todas las sociedades actuales”, sostuvo Justo al recordar que El Niño altera los patrones de lluvias y temperaturas en distintas regiones. La OMM advirtió que un episodio muy fuerte puede aumentar el riesgo de inundaciones, sequías y calor extremo, aunque aclaró que la intensidad global del fenómeno no determina automáticamente la magnitud de sus efectos en cada país.

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“La diferencia es que ahora tenemos un calentamiento global mucho mayor”, planteó el corresponsal al comparar el escenario actual con episodios históricos. La OMM prevé que El Niño persista con una probabilidad cercana al 100% hasta febrero de 2027 y que alcance una intensidad muy fuerte antes de llegar a su máximo hacia finales de este año.

Qué puede pasar en el Reino Unido

“Acá en el Reino Unido ya vienen diciendo desde hace por lo menos dos o tres semanas el servicio meteorológico que también va a llegar acá a Londres”, explicó Justo. En rigor, El Niño se desarrolla en el Pacífico tropical, pero puede modificar a distancia la circulación atmosférica y alterar las probabilidades de determinados patrones meteorológicos en Europa.

El Met Office advirtió que “el impacto puede llegar acá”, en palabras de Justo, y estimó que durante el otoño británico existe una probabilidad entre una vez y media y dos veces mayor de registrar condiciones más cálidas y húmedas de lo normal, además de un aumento de las chances de períodos ventosos hacia el final de la temporada.

Una proyección de 451.000 muertes por calor

“Este súper Niño, este Godzilla que se está anticipando, puede llegar a provocar cerca de 500 mil víctimas mortales en todo el mundo”, señaló Justo. La estimación proviene de un informe del Climate Impact Lab, vinculado a la Universidad de Chicago, que proyecta más precisamente 451.000 muertes adicionales relacionadas con el calor entre junio de 2026 y febrero de 2027 en comparación con un año normal.

“No es una estimación del Servicio Meteorológico británico, sino de un estudio de Estados Unidos”, aclaró el periodista. El trabajo calcula además que en los próximos seis meses, entre septiembre y febrero, podrían producirse unas 239.000 muertes adicionales, con los impactos más fuertes concentrados en regiones de menores ingresos de África, el sudeste asiático, India y Brasil.

Argentina también monitorea el fenómeno

“También aquí en Argentina se están preparando para la llegada del súper Niño”, señaló Jorge Elías durante el cierre del intercambio. El Servicio Meteorológico Nacional informó en septiembre que el ENOS ya se encuentra en fase cálida y que los modelos asignan una probabilidad del 100% a que El Niño continúe durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con intensidad fuerte o muy fuerte.

“Son fenómenos realmente que tienen un efecto, un impacto muy fuerte sobre todas las sociedades actuales”, remarcó Justo. En Argentina, como en el resto del mundo, los efectos concretos dependerán de la región y de la interacción con otros factores climáticos, por lo que los organismos meteorológicos mantienen el seguimiento a medida que el fenómeno se acerca a su máximo previsto para fines de 2026.