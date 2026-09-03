Las Cataratas del Iguazú superaron los 8 millones de litros por segundo y quintuplicaron sus valores normales

Las Cataratas del Iguazú registraron un caudal imponente que alcanzó un pico máximo de 8.370.000 litros de agua por segundo cayendo de sus 275 saltos. Este incremento exponencial del flujo hídrico convirtió al Parque Nacional en un espectáculo natural. El ministro de Turismo de la provincia de Misiones, José María Arrúa, expresó que “viajar a Puerto Iguazú en estos momentos es ser testigo de una de las demostraciones de fuerza de la naturaleza más increíbles del planeta”.

A pesar del incremento exponencial, las autoridades del lado argentino precisaron que los recorridos turísticos no sufrieron alteraciones y aseguraron que no existen posibilidades de que se registren inconvenientes estructurales.

Misiones: Cataratas del Iguazú recibió al turista un millón "en un contexto nacional complejo"

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Por su parte, en el sector brasileño, el sendero principal que conduce a la Garganta del Diablo y las demás atracciones también permanecen abiertos al público.

Las intensas lluvias registradas en la cuenca del río dentro del estado brasileño de Paraná produjeron una crecida extraordinaria. Esta masa de agua transformó los tradicionales saltos en paredones de espuma y estruendo visible a kilómetros de distancia.

Las Cataratas del Iguazú quintuplicaron sus valores normales

El presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Martínez Álvarez, se refirió a los protocolos preventivos vigentes y sostuvo: “Monitoreamos minuto a minuto el caudal a través de las estaciones hidrológicas de la cuenca superior. Estos picos de agua demuestran la vitalidad del ecosistema del río Iguazú. Nuestra prioridad absoluta es la seguridad de los visitantes”.

Cataratas del Iguazú: fijan un cupo máximo de 8.000 visitantes diarios

Circuitos abiertos del lado Argentino (Parque Nacional Iguazú)

- Circuito Superior: Habilitado normalmente. Ofrece panorámicas espectaculares desde arriba de los saltos con abundante bruma.

- Circuito Inferior: Habilitado. Permite un contacto cercano con la fuerza del agua en la base del cañón.

- Sendero Verde y Sendero Macuco: Abiertos. Ideales para el avistamiento de fauna y caminatas por la selva paranaense.

- Tren Ecológico de la Selva: En funcionamiento normal conectando Estación Central con Estación Cataratas.

- Circuito Garganta del Diablo: Cierre preventivo temporal del tramo de pasarelas sobre el río por razones de seguridad hasta que la tendencia de caudal se estabilice por completo.

Navegaciones (Gran Aventura): Sujetas a evaluación permanente según el comportamiento de la corriente

Se agrava la situación en Cataratas: quitan las pasarelas metálicas ante la impresionante crecida

Circuitos abiertos del lado brasileño en las Cataratas del Iguazú

- Pasarela de la Garganta del Diablo (lado Brasil): Abierta con restricciones y monitoreo técnico constante.

- Miradores del Sendero de las Cataratas (Trilha das Cataratas): Habilitados al 100%, ofreciendo la clásica vista panorámica de la Garganta del Diablo en su máxima expresión.

- Ómnibus panorámicos y servicios: Operando con regularidad

“Un caudal de 8 millones de litros por segundo transforma totalmente el paisaje de las Cataratas del Iguazú. Es un espectáculo único en el mundo que atrae a miles de viajeros. Les garantizamos a los turistas que el parque continúa plenamente operativo en sus circuitos alternativos”, expresó José María Arrúa.

Las Cataratas del Iguazú superaron los 8 millones de litros por segundo

Alerta amarilla en las Cataratas del Iguazú: sensores hídricos indican que el río superará los “límites seguros”

Frente a un incremento de caudal de esta magnitud, los protocolos de seguridad de ambos parques se activan preventivamente para resguardar la infraestructura y garantizar la seguridad de los turistas.

El incremento en el volumen de agua comenzó a notarse desde el pasado 31 de agosto. Habitualmente, las Cataratas del Iguazú manejan un caudal que oscila entre los 1.500 y 1.800 metros cúbicos por segundo, pero las recientes precipitaciones, posiblemente impulsadas por los efectos del fenómeno climático de El Niño, dispararon estos números.

PM/ff