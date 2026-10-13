Nueva Córdoba: condenaron al automovilista que arrastró cinco cuadras a un inspector municipal

Un joven, de 22 años, fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión condicional luego de evadir un control vehicular y arrastrar a un inspector municipal sobre el capot de un Chevrolet Corsa en el barrio de Nueva Córdoba.

“En el marco del Sistema Integral de Flagrancia, el Fiscal de la Unidad Fiscal de Flagrancia de la sede sur, Pablo Cuenca Tagle, celebró una audiencia de juicio en la cual se condenó al imputado Thomas Claudio Flamenco a la pena de 2 años y 4 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada y resistencia a la autoridad”, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

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Violencia urbana

El MPF recordó que “el hecho ocurrió el 23 de septiembre del corriente año en horas de la noche, en un control vehicular ubicado en plaza España de la ciudad de Córdoba”.

De acuerdo a la investigación “el autor del hecho se negó a frenar y embistió trasladando de manera violenta al personal de la policía municipal que intentaba controlarlo, siendo interceptado por un móvil policial luego de haber transitado 5 cuadras con la víctima arriba del capot”.

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“Inhabilitación para conducir vehículos”

Además “el fiscal de flagrancia solicitó el decomiso del vehículo y valoró como agravantes el lugar donde ocurrió el suceso, de alta afluencia de vehículos y peatones, exponiendo a los mismos a un peligro concreto, sumado a no haber detenido su marcha pese a que la víctima le gritaba que frenara”.

El juez Pablo Agustín Cafferata también “dispuso la inhabilitación para conducir vehículos automotores por el termino de cuatro años”.

“De esta manera la implementación de la oralidad y las audiencias tempranas permitió reducir los plazos y arribar a una sentencia condenatoria en tan solo dos semanas de tramitación de la causa, con la conformidad de la víctima”, finalizó el comunicado del MPF.