Absolvieron a Gustavo Herrera por el crimen de Gabriela Pérez, víctima inocente de una violenta disputa gremial

La Cámara 3a. del Crimen, integrada por jurados populares, resolvió este viernes absolver a Gustavo Herrera del crimen de su hermana, Gabriela Pérez, víctima de la balacera que se descargó frente al Club Yapeyú el 9 de septiembre de 2023, en medio de una violenta disputa gremial con el Sindicato de Obreros y Empleados de Limpieza (Soelsac) como protagonista y querellante en el juicio. La decisión fue unánime.

En los próximos 15 días hábiles el tribunal presidido por Gustavo Ispani e integrado por los vocales María de los Ángeles Palacio de Arato y Leandro Quijada más ocho ciudadanos comunes, dará a conocer los fundamentos de la decisión, aunque es posible deducir que la sumatoria de indicios que enervaron los fiscales no convencieron al jurado para declararlo responsable del homicidio, tal como llegó acusado al debate oral.

Herrera fue condenado solamente por lesiones leves calificadas y desobediencia a la autoridad en relación a su pareja. Por estos delitos, la Cámara le impuso la pena de un año de prisión con declaración de reincidencia. El tribunal consideró que cumplió la pena y ordenó su inmediata libertad.

La madre y las hermanas de Gustavo Herrera y de Gabriela Pérez.

El otro acusado en este juicio, Adrián Exequiel Vallejos, en cambio fue condenado como partícipe secundario del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego a ocho años de prisión.

Hay que recordar que hay un imputado prófugo, Luis Mendoza, quien se mantiene a las sombras desde hace más de tres años.

La absolución de Herrera y la condena a Vallejos están señalando que los jueces analizaron las pruebas y concluyeron que el primero no intervino -o no hubo pruebas suficientes y ganó la duda- en el ataque al club; mientras que Vallejos sí lo hizo. Además, la condena a Vallejos pone en evidencia que los jueces establecieron que todo ocurrió en un marco de disputa gremial y de barrabravas.

Ahora la investigación deberá continuar. Quedan varios aspectos por dilucidar. Si no fue Gustavo Herrera el disparador, ¿quién fue? ¿Dónde está Luis Mendoza, quién sostiene su existencia imposible de ser localizada? ¿Quiénes fueron los autores intelectuales o instigadores de la balacera mortal?

Remisiones de antecedentes e investigación penal

El veredicto incluyó otras derivaciones,

Los jueces ordenaron remitir antecedentes a la Fiscalía de Instrucción de turno para investigar a Alan Martín Suárez, alias "Gringo", por la posible comisión del delito de falso testimonio.

El tribunal también dispuso remitir las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 3° para continuar con la investigación de la causa.

La lectura de los fundamentos se realizará en los próximos 15 días hábiles.