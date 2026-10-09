Turismo en las sierras de Córdoba: por la suba del real en Brasil, qué destino conviene para el verano

Córdoba busca competir con Brasil y atraer más turistas. La provincia encara los próximos meses con buenas expectativas para el turismo.

Los fines de semana largos y una agenda con fiestas populares, competencias deportivas y espectáculos impulsan las reservas en distintos destinos provinciales, con picos superiores al 98% en localidades de Calamuchita. De cara al verano, el sector también mira de cerca los precios de Brasil y confía en las promociones para sostener la competitividad.

Gustavo Peralta, presidente de la cámara de turismo expresó su deseo en Punto a Punto radio que “seguramente vamos a tener una temporada muy buena”.

El turismo cordobés espera que el contexto económico ayude a mejorar su competitividad frente a Brasil, uno de los destinos que eligen los argentinos para sus vacaciones. Así lo planteó Gustavo Peralta durante una entrevista radial, en la que destacó la capacidad de los prestadores locales para adaptarse a la demanda.

“Ojalá podamos competir mano a mano con Brasil”, expresó. Y agregó: “Si se presenta ese escenario a favor nuestro, seguramente vamos a tener una temporada muy buena”.

Peralta reconoció que algunos rubros, especialmente la gastronomía, muestran diferencias de precios favorables a Brasil. Sin embargo, señaló que el sector privado cordobés busca alternativas para sostener el atractivo de sus destinos.

“Siempre estamos preparados para armar promociones, para conquistar el mercado que nos elige a nivel nacional”, sostuvo.

Octubre y noviembre llegan con eventos

La agenda de actividades aparece como otro factor para impulsar el turismo antes del inicio del verano. Durante octubre y noviembre, Córdoba tendrá fiestas populares, encuentros deportivos y espectáculos que pueden generar movimiento en los principales destinos y beneficiar a los sectores vinculados con la actividad.

Peralta destacó el crecimiento de la oferta de eventos y señaló que la provincia tendrá propuestas de alcance internacional. También mencionó la importancia de las actividades culturales y deportivas para atraer visitantes.

El movimiento ya se refleja en las reservas para el fin de semana largo, con niveles superiores al 70% en los principales valles turísticos y registros que rozan la ocupación plena en algunas localidades.

El Valle de Calamuchita encabeza los niveles de reservas en la provincia. Villa General Belgrano, que celebra una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza, registra junto con La Cumbrecita y Los Reartes picos de ocupación superiores al 98%.

El movimiento también alcanza a Santa Rosa de Calamuchita, Villa Yacanto, Villa Rumipal y Embalse, localidades que esperan recibir a quienes eligen las sierras para descansar y participar de las propuestas de la región.

La Fiesta Nacional de la Cerveza vuelve a funcionar como uno de los principales atractivos de la temporada, con impacto en la actividad gastronómica, los alojamientos y los comercios de la zona.

La Fiesta Nacional del Alfajor llega a La Falda: cuatro días con entrada gratuita, shows y actividades

En el Valle de Punilla, las proyecciones también muestran un escenario favorable. Villa Carlos Paz supera el 80% de reservas hoteleras, impulsada por el turismo estudiantil, un certamen nacional de patinaje y eventos de ciclismo.

En el norte del valle, La Falda también supera el 80% con el inicio de la Fiesta Nacional del Alfajor. Capilla del Monte, por su parte, alcanza el 85% de reservas iniciales, con la Expo Conciencia y Energía entre sus principales propuestas.

La combinación de eventos y actividades recreativas genera expectativas para el sector turístico, que busca sostener el movimiento durante los fines de semana largos y extenderlo hacia la temporada estival.

Traslasierra suma reservas y apuesta a la naturaleza

El Valle de Traslasierra también registra cifras positivas. San Javier y Yacanto alcanzan un 70% de reservas iniciales, mientras que localidades como Mina Clavero, Nono, Villa Cura Brochero y Villa de las Rosas esperan recibir un flujo constante de visitantes.

La gastronomía, los paisajes serranos y las actividades al aire libre forman parte de la propuesta de la región para captar turistas durante los próximos días.

Con una agenda cargada y distintos niveles de reservas según el destino, Córdoba busca aprovechar el movimiento de octubre y noviembre como anticipo de la temporada de verano. Para Peralta, el desafío será sostener la demanda con precios competitivos y promociones que permitan disputar visitantes con otros destinos nacionales e internacionales.

Entrevista realizada en el programa de radio "Es por Acá" con Julieta Fantini y Juan Bernaus