Con 31 % de pobreza y 10,5 % de desocupación en el Gran Córdoba, la UNC mapea dónde formar para el empleo

Antes de abrir una inscripción, la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) mide dónde viven quienes más necesitan un curso. La herramienta es el Índice de Vulnerabilidad Territorial (IVT), un indicador que la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) desarrolló dentro del Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PFI). Ese método le valió a la universidad el Zairi International Award for Excellence in Higher Education, en la categoría Equidad e Inclusión.

¿Cómo se construye el índice? Según informó la UNC, el IVT combina dos fuentes: datos censales y un análisis del crecimiento urbano. Para medir el segundo componente, la universidad usa el Delta NDBI. El NDBI es un índice de superficie construida que se calcula habitualmente a partir de imágenes satelitales. El prefijo "delta" indica que se compara entre dos momentos, de modo que muestra dónde avanzó la urbanización.

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Con ese cruce, el indicador cuantifica la vulnerabilidad en toda la provincia. Luego se aplica el análisis LISA (Local Moran's I), una técnica de estadística espacial. Permite detectar conglomerados de zonas con valores altos rodeadas de zonas igualmente vulnerables, es decir, "hotspots" que no surgen por azar. Es la diferencia entre ver un barrio con carencias y detectar una franja continua de territorio con necesidades concentradas.

Qué muestran los datos de la Escuela de Oficios

La UNC aplicó ese enfoque a las últimas cinco cohortes (2022-2026) del programa:

-Preinscriptos: 23.778.

-Georreferenciación: 97,5 % de los preinscriptos tiene ubicación en el mapa, lo que permite cruzar su domicilio con el índice.

-Alcance en zonas vulnerables: el 32 % proviene de radios censales con un IVT "muy alto".

-Oferta: los cursos pasaron de 28 a 40 (43 % más) y los sectores productivos de 7 a 8.

Esa información alimenta un segundo instrumento, la Agenda de Oficios. Es una plataforma digital que conecta a los egresados con ofertas laborales. El PFI, por su parte, integra con tecnologías de la información los programas de extensión de la universidad: Universidades Populares, Puntos de Extensión, Apoyo Escolar, Personas Mayores y la propia Escuela de Oficios.

"Hoy sabemos, con precisión estadística, dónde están las comunidades que más necesitan de nuestra presencia, y llevamos allí la formación y las oportunidades de trabajo", sostuvo el secretario de Extensión Universitaria, Conrado Storani, en el comunicado de la UNC. El funcionario recordó que el programa funciona desde 2014.

El contexto: más pobreza y menos empleo

El método se aplica en un escenario social que empeoró en el último año. El INDEC mide la pobreza mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva aglomerados urbanos. En Córdoba solo incluye al Gran Córdoba y a Río Cuarto, por lo que no existe una cifra oficial para toda la provincia ni una específica para la ciudad capital, que forma parte del primer aglomerado.

En el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 31,1 % de las personas del Gran Córdoba. Esa proporción equivale a unas 503 mil personas, que viven en 125 mil hogares con ingresos que no cubren la Canasta Básica Total. La indigencia afectó a unas 113 mil personas, el 7 % de la población.

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El salto fue de casi ocho puntos respecto del semestre anterior, cuando la pobreza era del 23,2 %. El valor local quedó 1,2 puntos por debajo del promedio nacional de los 31 aglomerados, que fue del 32,3 %. Río Cuarto, el otro aglomerado cordobés relevado, registró 23,6 %, unas 44 mil personas. Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.440.395 por mes para superar la línea de pobreza.

El mercado laboral muestra una tendencia similar. La desocupación del Gran Córdoba llegó al 10,5 % en el segundo trimestre de 2026. Es la segunda más alta del país, detrás del Gran Rosario (11,5 %), y está por encima del promedio nacional de 7,9 %. La cantidad de personas sin trabajo subió de 73 mil a 87 mil en un año, y es el peor dato para un segundo trimestre desde 2021. Los ocupados bajaron de 747 mil a 736 mil. La tasa de empleo cayó de 46,4 % a 45,5 %.

A nivel nacional, la informalidad laboral llegó al 45 %, el máximo de la serie iniciada en 2023. El INDEC todavía no publicó ese dato desagregado por aglomerado, por lo que no se conoce la informalidad en el Gran Córdoba.

Un modelo que se validó fuera del país

El reconocimiento llegó el 29 de septiembre, en Dubái. La UNC fue una de las cinco ganadoras de esta quinta edición y la única de América. En su categoría compitió con la Universidad de Ajman, de los Emiratos Árabes Unidos, y la Universidad Agrícola Evershine, de Zambia. El premio lo organiza el Center for Learning Innovations and Customized Knowledge Solutions (CLICKS).