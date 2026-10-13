"Se investiga si había una 'caja negra': piden revisar 18 cooperativas de reciclado por presuntas maniobras fraudulentas con fondos públicos

La concejala Elisa Caffaratti reclamó que el Concejo Deliberante acceda a la auditoría del Ente Córdoba Obras y Servicios (Coys) luego de que se conocieran presuntas irregularidades en el sistema de reciclado municipal, con cooperativas que habrían declarado más asociados de los existentes, recuperadores que denunciaron cobrar menos de lo previsto y cuestionamientos sobre pagos de becas y fondos destinados al funcionamiento de las entidades.

La edil pidió además la denuncia penal y los expedientes administrativos para determinar qué controles existieron y qué funcionarios intervinieron en la autorización de esos recursos.

"No puramente de las cooperativas, sino si hay una connivencia con algunos funcionarios que diseñaron este sistema a sabiendas de que había pagos que iban a una caja negra", afirmó la edil en diálogo con Perfil Córdoba.

Por ese motivo, consideró necesario conocer toda la documentación administrativa para establecer "quiénes eran los funcionarios que supervisaban, controlaban y acreditaban los pagos" realizados dentro del esquema.

Un circuito millonario

De acuerdo con la documentación difundida por La Voz del Interior, una de las planillas de pagos del Coys alcanzó los $582 millones, sin contemplar las cargas de la Tarjeta Activa. De ese monto, $367,1 millones correspondían al pago de becas para recuperadores urbanos y otros $102 millones estaban destinados a cubrir gastos administrativos de las cooperativas.

El esquema contemplaba además partidas para alquileres, traslados, fortalecimiento del circuito de reciclado, feriados y bonos complementarios. La beca mensual para cada recuperador urbano era de $215.000, mientras que, por cada beneficiario, las cooperativas percibían además $60.200 destinados a gastos de funcionamiento.

Las diferencias entre entidades también eran significativas. Mientras algunas recibían alrededor de $1,1 millones mensuales para administración, la cooperativa La Esperanza, integrada por 455 asociados, llegaba a percibir cerca de $30 millones por ese concepto.

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“Hay que revisar toda la documentación que se cocina en los escritorios de la Municipalidad”, expresó, al comparar la situación con otros pedidos de información realizados desde el Concejo Deliberante.

El cierre de los Centros Verdes y la trazabilidad del reciclado

El reclamo por las cooperativas se suma al conflicto generado por el cierre de distintos Centros Verdes de la ciudad. Caffaratti contó que vecinos le transmitieron preocupación por el cierre de estos espacios y por la falta de información sobre cómo continuará el circuito de los residuos secos.

"Se están cerrando silenciosamente sin mucho aviso a los vecinos ni claridad qué es lo que pasa con la trazabilidad de los residuos secos", afirmó.

Según explicó, hasta ahora existía un circuito conocido: los vecinos separaban residuos en sus hogares, los materiales eran retirados y derivados a los Centros Verdes para su recuperación. "Al cerrarse estos puntos verdes y no estar claro cuál es la nueva operatoria, los vecinos no saben a dónde llevar esos reciclados que estaban acostumbrados a llevar ahí", sostuvo.