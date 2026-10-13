Crisis Pyme: cerraron más de 31.000 empresas y se perdieron 181.500 empleos desde la era Milei

El entramado de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) atraviesa un escenario marcado por el cierre de unidades productivas, la pérdida de puestos de trabajo y una contracción de la actividad. Desde noviembre de 2023 hasta junio de 2026, el sector perdió 31.268 empresas y 181.542 empleos, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que analiza la evolución reciente del segmento a nivel nacional.

El documento, elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Observatorio PyME y el Banco Central, identifica una combinación de menor demanda, mayor competencia de los productos importados y aumento de los costos operativos y financieros.

En términos diarios, la reducción equivale a unos 33 establecimientos PyME y 193 puestos de trabajo menos durante el período analizado. El relevamiento considera dentro de esta categoría a las empresas de hasta 500 trabajadores.

Las microempresas, las más afectadas por los cierres

La caída en la cantidad de unidades productivas tuvo un impacto especialmente marcado en las empresas de menor tamaño. De las 31.268 PyMEs que dejaron de operar entre noviembre de 2023 y junio de 2026, 26.066 eran microempresas, equivalentes al 83,4% de la reducción total.

En términos proporcionales, desapareció el 7,1% de las microempresas registradas al inicio del período, frente al 4% de las pequeñas empresas y el 1,7% de las medianas. Al cierre de junio de 2026, el universo relevado quedó integrado por 340.911 microempresas, 114.241 pequeñas y 24.132 medianas, para un total de 479.284 unidades productivas.

El informe plantea que las compañías de mayor tamaño cuentan con más margen para ajustar sus plantillas y sostener la operación, mientras que las más pequeñas encuentran mayores dificultades para absorber una caída de la actividad mediante la reducción de personal.

La pérdida de empleo también alcanzó a todos los segmentos. Las microempresas redujeron sus plantillas en 44.748 trabajadores; las pequeñas, en 61.144; y las medianas, en 75.650. Aunque las medianas concentraron la mayor cantidad absoluta de puestos perdidos, la contracción proporcional fue más intensa entre las microempresas, con una baja del 6,1%.

Ventas minoristas: una caída que persiste

La retracción del consumo aparece como uno de los principales factores de presión sobre las PyMEs comerciales. Según el informe, las ventas minoristas del sector disminuyeron un 0,2% interanual en agosto de 2026 y se ubicaron un 12,9% por debajo del nivel de agosto de 2023.

Al comparar el promedio de ventas de los últimos doce meses, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, con el período comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, la caída alcanza el 10,1%.

El retroceso se extendió a todos los rubros cuando se contrasta agosto de 2026 con el mismo mes de 2023. Los segmentos más golpeados fueron alimentos y bebidas, con una contracción del 42%; ferretería, materiales eléctricos y de construcción, con una baja del 37%; y textil e indumentaria, con una disminución del 25,7%.

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La comparación interanual de agosto mostró un panorama más heterogéneo: perfumería registró un crecimiento del 16,4% y calzado y marroquinería avanzó un 8,9%. Sin embargo, esos incrementos convivieron con caídas en otros rubros, como farmacia (-9,8%), bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-14,5%), alimentos y bebidas (-5,6%) y textil e indumentaria (-15,9%).

Los datos reflejan que las mejoras puntuales no alcanzaron para revertir el deterioro acumulado en el comercio minorista desde 2023.

Más importaciones y menos producción industrial

El estudio también vincula la evolución de la actividad PyME con el incremento de las importaciones de bienes de consumo final. En agosto de 2026, esas compras al exterior sumaron US$ 941 millones, un 28,1% más que en el mismo mes de 2023.

Al considerar los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, las importaciones alcanzaron los US$ 11.376 millones. El monto representa un aumento del 39,4% frente al período equivalente de 2023 y constituye, según CEPA, un máximo histórico.

Para el centro de estudios, el ingreso de productos terminados no solo genera competencia directa con los bienes fabricados localmente, sino que también puede desplazar etapas productivas de las cadenas industriales nacionales.

En ese contexto, la producción de las PyMEs industriales cayó un 26,9% durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con igual período de 2023. Además, los bienes de consumo final representaron el 15,5% de las importaciones totales, excluidos los combustibles, frente al 11,2% registrado en el segundo trimestre de 2023.

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La comparación de los niveles de actividad industrial anualizados también muestra una contracción sostenida: el promedio del período comprendido entre el segundo trimestre de 2025 y el primero de 2026 se ubicó un 22,9% por debajo de la base de referencia utilizada por el informe.

Tarifas y financiamiento, otra presión sobre los costos

A la caída de las ventas y la producción se suma el incremento de los costos fijos. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 336%, mientras que las tarifas de electricidad, gas y otros combustibles aumentaron un 853%. En tanto, los precios de las naftas y los combustibles registraron una suba del 631%.

De acuerdo con CEPA, esta dinámica modificó la estructura de costos de las pequeñas y medianas empresas en un contexto de menor actividad económica, lo que reduce el margen disponible para sostener operaciones e inversiones.

El costo del crédito constituye otro factor de presión. El informe señala que, desde octubre de 2024, las tasas de interés de los préstamos a PyMEs se ubicaron por encima de la inflación mensual, con la excepción de marzo de 2025. La tendencia se mantuvo hasta agosto de 2026.