La UCR activa su armado para 2027 y Briner abre una disputa interna con De Loredo

La nueva conducción radical puso en marcha la reorganización partidaria, con Matías Gvozdenovich al frente y Rodrigo de Loredo como principal referencia para disputar la gobernación. Sin embargo, Carlos Briner presentó una carta documento para exigir elecciones internas y cuestionó las señales de respaldo anticipado al exdiputado nacional. La pelea por las reglas de juego se mete de lleno en la carrera hacia 2027.

La Unión Cívica Radical de Córdoba comenzó a mover sus piezas rumbo a 2027. Con la nueva conducción alineada con De Loredo, el Comité Provincia activó un proceso de reorganización interna que combina distribución de responsabilidades, despliegue territorial y preparación de una estrategia electoral para disputar el poder provincial.

Sin embargo, la construcción de la candidatura de De Loredo desde la cúpula partidaria activó una disputa dentro del propio radicalismo. El legislador y exintendente de Bell Ville demandó que se convoque a internas para competir por la postulación a gobernador ante un escenario electoral que podría adelantarse con una fecha temprana –marzo o abril- que fije el Ejecutivo provincial.

A través de una carta documento dirigida a Gvozdenovich, presidente del Comité Provincia, Briner reclamó la convocatoria inmediata a internas para seleccionar candidatos a gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes, concejales y autoridades municipales y comunales. El dirigente boina blanca invocó la Constitución provincial, la legislación electoral y la Carta Orgánica partidaria, y emplazó a la conducción radical a responder en un plazo de diez días corridos.

El planteo no se limita a una discusión reglamentaria. Briner también cuestionó las señales de respaldo anticipado a De Loredo y puso bajo la lupa el papel de las nuevas autoridades en la definición de la candidatura. En la misiva, recordó que durante el acto de asunción Gvozdenovich afirmó: “Acá en esta casa se encuentra el futuro gobernador de Córdoba: Rodrigo De Loredo”, mientras una gigantografía exhibía la leyenda “De Loredo Gobernador”.

Competencia interna

Para Briner, esas expresiones son incompatibles con la neutralidad que deben mantener las autoridades partidarias mientras no se haya abierto formalmente el proceso de selección. Por eso, exigió que quienes aspiren a representar a la UCR sean considerados “precandidatos” y reclamó garantías para la competencia interna. El mensaje apunta al corazón de la estrategia del deloredismo que conduce el partido: ordenar la estructura detrás de un liderazgo no equivale, al menos en términos formales, a tener resuelta la candidatura.

El dirigente de Unión también advirtió que un eventual acuerdo electoral con otras fuerzas no puede utilizarse para eludir la competencia interna. En ese sentido, sostuvo que la autorización de alianzas con otros espacios políticos debe contemplar mecanismos que permitan la postulación de varios candidatos.

En la carta documento dirigida a Gvozdenovich, Briner dejó planteada la posibilidad de acudir a la Justicia si la conducción no cumple con el requerimiento del llamado a internas, al que definió como agotamiento de la instancia partidaria.

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Operativo territorial

Mientras la carta documento introduce una disputa por las reglas de la elección de la principal candidatura en clave 2027, la nueva cúpula radical avanza con el reordenamiento de su estructura. El jueves pasado, Gvozdenovich encabezó la primera reunión plenaria del Comité Provincia desde su asunción. El encuentro sirvió para distribuir funciones, constituir la mesa ejecutiva y establecer el cronograma de renovación y asunción de autoridades en los comités departamentales.

La mesa ejecutiva quedó integrada por Gvozdenovich, Rosa Abra Molina, Roberto Herrera, Gabriela Brouwer de Koning, José Muguerza, Guadalupe Mías, Miguel Nicolás, Karina Figueroa, Víctor Molina, Lorena Peralta y Fernando Luna. En tanto, Oscar Saliba y Alfredo Nigro quedaron a cargo de la Secretaría Electoral; Ariel Grich y Fernando Luna, de la Tesorería; mientras que Juan Mocoroa y Esteban Bría continuarán como apoderados partidarios.

Asimismo, la conducción convocó al Congreso Provincial para el 24 de octubre. Se trata del máximo órgano partidario en donde se discutirá –llegado el momento- la política de alianzas de cara al turno electoral 2027. El cronograma de asunciones en el interior comenzó este lunes en el departamento Deán Funes y continuará durante las próximas semanas por Río Segundo, General San Martín, San Justo, Santa María, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, San Alberto, Calamuchita y Marcos Juárez.

El despliegue busca reordenar y poner en funcionamiento la estructura territorial que el sector de De Loredo pretende convertir en plataforma para la disputa provincial. La reorganización incluye también una definición política: el protagonismo que Gvozdenovich anunció para el Tribunal de Disciplina, al que pidió “darle más juego”, con la posibilidad de analizar sanciones contra dirigentes que, según su planteo, le hicieron el juego al peronismo en los procesos electorales de las Legislativas 2025 y la reciente interna del mes pasado.

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La Capital también se organiza

En paralelo, la UCR capitalina comenzó a coordinar la asunción simultánea de sus autoridades. El Comité Capital, presidido por Miguel Nicolás, resolvió junto con los titulares de los 14 comités de circuito realizar los actos el próximo 23 de octubre, a las 20, en cada una de las seccionales.

La iniciativa fue presentada como una señal de unidad y organización territorial. Nicolás planteó que la UCR debe construir una alternativa capaz de gobernar tanto la provincia como la ciudad de Córdoba. En este marco, la crítica del histórico dirigente apuntó de lleno a las gestiones de Martín Llaryora y Daniel Passerini.

“No tenemos dudas de que el futuro de Córdoba pasa por la Unión Cívica Radical”, afirmó Nicolás, al reclamar una propuesta que responda a las demandas de la sociedad cordobesa.

La reorganización provincial y el despliegue en la Capital forman parte de una misma hoja de ruta: ejercitar el músculo de la estructura, ordenar las referencias internas y preparar el terreno para 2027. Sin embargo, el reclamo de Briner introduce una tensión que la nueva conducción deberá procesar antes de que la carrera electoral tome forma.

El radicalismo empieza a movilizar su estructura con De Loredo como referencia central, pero la candidatura todavía puede convertirse en objeto de disputa. La carta documento de Briner lleva esa discusión al terreno formal y abre la discusión en la Casa “Blanca” Radical, aunque el poder interno referenciado en el exdiputado tenga el control “absoluto” de la botonera de comando del partido.