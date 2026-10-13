El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 13 de octubre

Este lunes 13 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.485 pesos y cotiza a 1.535 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.535.

- Venta: $1.485.

Dólar Blue

- Compra: $1.524

- Venta: $1.556.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.539,27 para la compra, y $1.539,72 para la venta.

Este lunes 13 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.485.

- Venta: $1.545.

ICBC