Cardenal Rossi sobre el papa León XIV: "Mantenemos por supuesto la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá”

El cardenal Ángel Rossi expresó “la ilusión y el deseo” de que el papa León XIV visite Córdoba luego de que le detectaran un nódulo en el pulmón que le será extraído este martes en una operación programada.

“La noticia shockea un poquito, parecería que no es nada grave y que la recuperación no es tan lenta, mantenemos por supuesto la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá”, aseguró el arzobispo de Córdoba.

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“Hay que pensar en su salud”

“Rezamos en primer lugar, uno a veces piensa egoístamente en su venida, pero lo primero que hay que pensar es en su salud”, aclaró en declaraciones a Noticias Jesús María.

“Parecería hasta donde dicen las noticias, parecería que no es algo grave. Rezamos para que prontito lo tengamos muy de pie, muy activo, porque realmente cuando uno lo ve, yo he estado con él muy cerca allá en Roma y bueno lo vemos en la tele, es un hombre lleno de vida, ágil, por lo tanto eso nos hace mucho bien también”, agregó Rossi.

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"Confiemos que viene"

Al ser consultado sobre si continuaban las tareas de organización de la visita, respondió: “Por supuesto, no podemos aflojar. Confiemos que viene”.

“Pero sí hay toda una movida, además de disponer el corazón que ya sería lo primero, hay toda una movida de organización que es inmensa, y a la vez también da gusto ver la disponibilidad de la gente y la capacidad técnica”, remarcó el cardenal

“En estos días todo el mundo ofrece sus manos, su ayuda, su profesión, su habilidad laboral o de sus manos, también económicamente”, precisó.

“Da gusto la actitud del pueblo y de la Iglesia, y no solo de la Iglesia porque también mucha gente que no son católicos pero también están muy entusiasmados con la venida del Papa”, finalizó Rossi.