UCR Córdoba: intimación de Mestre a Gvozdenovich se suma a la de Briner y tensiona al Comité Central

El exintendente de Córdoba y exsenador nacional Ramón Mestre le envió este domingo una carta documento al flamante presidente de la UCR cordobesa, Matías Gvozdenovich. Le exige que, en diez días corridos desde la recepción, convoque a elecciones internas para definir los candidatos radicales de 2027. La intimación lleva también la firma de Lucas Cavallo, apoderado del núcleo Confluencia Radical.

El pedido llega después de otro reclamo de contenido muy similar. PERFIL CÓRDOBA informó que el legislador departamental por Unión y exintendente de Bell Ville, Carlos Briner, presentó una intimación parecida ante la nueva conducción.

La UCR activa su armado para 2027 y Briner abre una disputa interna con De Loredo

Los dos planteos parten de dirigentes y espacios internos distintos, pero coinciden en la exigencia central: que el Comité Central abra la competencia antes de que la candidatura a gobernador quede definida desde la cúpula. El reclamo suma presión sobre Rodrigo De Loredo.

Qué pide la carta de Mestre

El pedido abarca la fórmula a gobernador y vicegobernador, los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia y los legisladores provinciales, tanto por distrito único como departamentales. Incluye además a intendentes, concejales, miembros de comisión comunal y tribunos de cuentas de todos los municipios y comunas. Como sustento, la carta cita la Constitución provincial, la Ley 9572 (de partidos políticos) y la Carta Orgánica Partidaria (COP).

Los firmantes sostienen que el calendario es ajustado. Según el Código Electoral Provincial, la elección de gobernador debe celebrarse con al menos 60 días de anticipación al fin del mandato y con un máximo de 280 días. Como el período vigente termina el 10 de diciembre de 2027, la votación podría realizarse desde el 5 de marzo de ese año.

Karina Milei segmenta la estrategia electoral de LLA y hay vía libre para jugar fuerte en Córdoba

Las listas deben presentarse ante la Justicia Electoral 50 días antes de los comicios, de modo que el plazo podría vencer el 14 de enero de 2027. Para Mestre y Cavallo, la prudencia y la previsibilidad institucional exigen tomar como referencia el escenario más cercano.

La Carta Orgánica radical agrega dos condiciones. La convocatoria a internas debe hacerse con no menos de 90 días de anticipación, y la elección partidaria debe realizarse al menos 30 días antes de la presentación de las listas ante la Justicia Electoral.

Neutralidad y alianzas

La carta dedica un tramo a la imparcialidad de las autoridades partidarias. Mestre y Cavallo piden que se garantice la democracia interna y que se hable de "precandidatos", como hace la COP, para quienes aspiren a representar a la UCR. Lo fundan en lo que, según el documento, dijo Gvozdenovich en el acto de asunción del 29 de septiembre. Allí había expresado: "Acá en esta casa se encuentra el futuro Gobernador de Córdoba: Rodrigo De Loredo".

Según la carta, el acto tuvo de fondo una gigantografía con la leyenda "De Loredo Gobernador". Para los firmantes, esas expresiones resultan "incompatibles con la neutralidad que corresponde a las autoridades partidarias" respecto de un proceso de selección aún no convocado.

La UCR de De Loredo redobla la apuesta contra el PJ y amenaza con bloquear el Presupuesto 2027

El documento aborda también el Congreso Provincial del partido, que debe autorizar alianzas electorales con otras fuerzas. La conducción lo convocó para el 24 de octubre. Mestre y Cavallo advierten que firmar una alianza no exime de respetar el método democrático interno.

Sostienen que todo convenio constitutivo debe prever la selección de candidatos mediante internas abiertas, según el artículo 58 de la Ley 9572, y un reglamento electoral que permita postular a varios aspirantes.

Briner hizo un planteo similar

El reclamo de Mestre no es el primero. Briner, que actúa en su condición de afiliado radical, ya había intimado a Gvozdenovich con una carta documento de argumentos coincidentes. Exigió internas en diez días, pidió que se hable de "precandidatos" y recordó la frase del presidente partidario en el acto de asunción. Advirtió, además, que las alianzas no pueden servir para eludir la competencia interna.

Las dos cartas llegan por vías separadas y de actores que no responden al mismo espacio. Sin embargo, ponen en el escritorio de la nueva conducción un mismo problema: cómo ordenar la estructura partidaria sin dar por resuelta la candidatura a gobernador antes de que se abra formalmente el proceso.