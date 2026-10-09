La UCR de De Loredo redobla la apuesta contra el PJ y amenaza con bloquear el Presupuesto 2027

El todavía jefe de la bancada y presidente de la UCR de Córdoba, Matías “el Ruso” Gvozdenovich, redobló la apuesta frente a la ofensiva del peronismo contra Alejandra Ferrero y lanzó una dura advertencia: el radicalismo podría no dar quórum para tratar el Presupuesto 2027. La disputa escaló tras el portazo del oficialismo en la última sesión, en reclamo del apartamiento de la radical deloredista. La pelea política amenaza con paralizar el debate de las principales leyes de la Provincia.

Fiel a su perfil halcón, Gvozdenovich denunció una “persecución política, amenaza y hostigamiento” contra Ferrero, quien asumirá la jefatura del bloque radical, tal como adelantó Perfil Córdoba. La decisión ratifica la continuidad de una estrategia opositora dura frente al cordobesismo y se convirtió en otro disparador del enfrentamiento con Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC).

“¿Es estrategia política o atropello institucional?”, cuestionó el titular de la UCR provincial tras la retirada de los legisladores peronistas, apenas tres minutos después de iniciada la sesión del miércoles pasado. La decisión se produjo luego de que Julieta Rinaldi fijara la posición de la bancada: mientras Ferrero no pida licencia o se aparte de su banca, el PJ no dará quórum.

El reclamo peronista se vincula con el caso Omar Ludueña, empleado de planta asignado al despacho de Ferrero, detenido e imputado en una causa por delitos contra la integridad sexual. Como la parlamentaria, integrante del riñón político de Rodrigo de Loredo, afirmó que no tenía previsto apartarse, el oficialismo abandonó el recinto y la sesión se cayó.

De Loredo empodera a Ferrero y el PJ contraataca: guerra de carpetazos y sesión caída en la Unicameral

Para el radical halcón, la maniobra dejó al descubierto las diferencias internas del peronismo. “¿Todos estaban de acuerdo con esta idea de Facundo Torres Lima y Juan Manuel Llamosas? ¿O los legisladores del norte tienen mucho más poder de lo que pensábamos?”, disparó Gvozdenovich.

En los pasillos legislativos, tras la caída de la sesión, distintas voces atribuyeron el endurecimiento de la ofensiva a los peronistas del norte provincial, entre ellos Marcelo Eslava, identificado entre las posiciones más duras del bloque. El trasfondo es un pase de facturas por haberse llevado puesto a Ramón “Cañito” Flores, cuya embestida terminó dinamitando los puentes entre el oficialismo y el sector más duro de la oposición.

Batalla recargada

“Lo que sí sabemos es que, con esta estrategia de persecución política, amenazas y hostigamiento, lo que viene no será bueno”, advirtió el jefe radical. Y puso el Presupuesto 2027 en la línea de fuego: “Y ojo, en dos o tres sesiones tienen que presentar el presupuesto, la ley más importante de la provincia”.

En ese sentido, fue más explícito: “Con este nivel de violencia que han impulsado Torres Lima y Llamosas, nosotros no podemos dar quórum. Han roto todos los canales de diálogo, han destruido la calidad institucional de la Legislatura y han puesto en riesgo el tratamiento de un montón de leyes que deberían debatirse y que buscan mejorar la vida de los cordobeses”.

Asimismo, Gvozdenovich buscó echar más leña al fuego de la división dentro de la bancada oficialista. “No sé si todos en el oficialismo están de acuerdo con estas formas, porque una cosa son las chicanas y el juego político, y otra muy distinta es la persecución, la violencia institucional, la soberbia y la censura del debate que impulsan Torres Lima y Llamosas”, sostuvo.

“A ese juego no nos vamos a prestar. Las instituciones las vamos a defender, porque ellos no son los dueños del poder. Veintisiete años de peronismo son demasiados”, cerró el radical en su contraataque a través de las redes sociales.

De Loredo lanza “Hacer el Futuro” por fuera de la UCR y apunta al independiente harto de los "perosaurios"

Voces oficialistas

Cabe recordar que, tras el portazo, Torres Lima había acusado a la UCR de aplicar una “doble vara” frente a los casos de Ludueña, a quien vinculó con el espacio de De Loredo, y de José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor detenido del legislador “Cañito” Flores.

El jefe oficialista sostuvo que Ferrero y De Loredo “mintieron” a la opinión pública porque dejaron pasar “nueve días” desde que conocieron la situación de Ludueña mientras cuestionaban al peronismo por el caso Flores.

La ofensiva del peronismo llegó inmediatamente después de que Perfil Córdoba adelantara la designación de Ferrero como nueva jefa del bloque radical, una decisión que ratifica el perfil opositor deloredista rumbo a 2027.

Por su parte, la vicegobernadora Myrian Prunotto lanzó duras críticas contra De Loredo y la nueva conducción partidaria encabezada por Gvozdenovich. “Tienen esto de que es lo que ellos piensan o no es nada. Y no hacen una construcción con los demás”, cuestionó en declaraciones a La Voz En Vivo.

La titular del Poder Legislativo se pronunció contra la estrategia de “desperonizar el radicalismo” y la decisión de expulsar a dirigentes a los que el deloredismo acusa de haberle hecho el juego al peronismo en las legislativas de 2025 y en la reciente interna partidaria.

“Tienen el poder de reconstruir el radicalismo (…) y van a echar a todos. Es una locura”, afirmó Prunotto, al tiempo que remarcó: “La conducción actual quiere echar a todos. No desafían a (Martín) Llaryora, quieren ser mileistas”. Para cerrar, cargó contra el flamante titular del partido: “Gvozdenovich no puede manejar el bloque, menos va a manejar el partido”.

La respuesta radical no tardó en llegar. El legislador Miguel Nicolás salió al cruce de Prunotto y la acusó de “falta de ética y memoria”. “¿Ella habla de doble vara? Nada más fuera de la verdad que la vicegobernadora hable de incumplimiento delante de un medio que tuvo que ir a la Justicia para exigirle la información del organismo que ella misma preside”, disparó. Además, cuestionó que pretenda “ensuciar con mentiras a otros legisladores” y trasladó el contrapunto al manejo institucional de la Legislatura.

“Basta de hipocresía y de obedecerle a su gobernador, Martín Llaryora, que le da estrictas instrucciones de callar a la oposición”, lanzó Nicolás, quien reclamó a Prunotto que se ocupe de “hacer funcionar como corresponde la institución democrática de todos los cordobeses”. En esa línea, calificó la gestión legislativa como una de las peores de los últimos tiempos y remató: “Basta de cortinas de humo para que no salga a la luz el desgobierno de Martín Llaryora”.

Con Ferrero en el centro de la disputa, el PJ exige su apartamiento mientras la UCR denuncia persecución política y amenaza con bloquear el quórum. El caso Ludueña se convirtió así en un nuevo campo de batalla entre el oficialismo y el radicalismo de De Loredo, en un conflicto que excede el cruce político y amenaza con paralizar la Unicameral. El Presupuesto 2027 asoma como la primera gran prueba de fuerza.