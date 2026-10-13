"La oferta está muy por encima de la demanda": los alquileres bajaron hasta 13,6% en Córdoba

El mercado inmobiliario de Córdoba atraviesa un cambio en la dinámica de alquileres: mientras comienzan a vencer los contratos firmados durante la vigencia de la antigua ley de alquileres, los nuevos acuerdos muestran valores más bajos y una mayor disponibilidad de inmuebles.

Así lo explicó Lucas Péndola, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, a partir del último Monitor de Actividad Inmobiliaria elaborado por la entidad.

Según el relevamiento, al comparar contratos que finalizan con nuevos acuerdos, los valores actuales muestran una reducción en distintos segmentos. En el caso de las casas, los contratos nuevos están un 12% por debajo de los que vencen. En los departamentos, la diferencia alcanza el 13,6%, mientras que en los locales comerciales la baja es del 9,4%.

"Hemos notado que empieza a haber una baja, una disminución en lo que es el alquiler", explicó Péndola.

El titular del Colegio Profesional señaló que el comportamiento está relacionado con el cambio en las reglas del mercado luego de la modificación del esquema de alquileres. "Estos números reflejan que los alquileres mediante la ley anterior habían quedado altos cuando tocaban los aumentos, porque eran aumentos que estaban por encima de la inflación y de los precios reales de mercado", sostuvo en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Un departamento en Nueva Córdoba puede costar 25% menos que en 2023

Péndola ejemplificó la variación con el caso de un departamento de un dormitorio en Nueva Córdoba. Según indicó, en diciembre de 2023, último mes de vigencia de la antigua ley, una unidad de esas características podía ubicarse entre $750.000 y $800.000, mientras que actualmente se consigue alrededor de $550.000 o $600.000.

Eso representa una diferencia cercana al 25%. "No es el 40%, pero si hablamos de números concretos, un departamento de un dormitorio en Nueva Córdoba hoy lo conseguís en el orden de los $550.000 o $600.000", explicó. "Hoy tenemos un mercado donde la oferta está muy por encima de la demanda. Tenemos inmuebles disponibles en todos los puntos de la ciudad y de la provincia".

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Casi el doble de propiedades disponibles

Uno de los principales indicadores del informe es el crecimiento de la cantidad de inmuebles ofrecidos para alquiler. Según Péndola, actualmente hay un 96% más de oferta que durante el último trimestre de vigencia de la ley anterior, entre octubre y diciembre de 2023.

"Muchos propietarios han decidido volcar sus inmuebles al mercado de alquileres", explicó. Además, señaló que volvió parte del público inversor y que muchas propiedades que habían pasado al alquiler temporario regresaron al mercado tradicional.

Sin embargo, el escenario es diferente para los locales comerciales. Según el monitor, la vacancia comercial pasó del 3,1% en agosto de 2025 al 13,9% en agosto de 2026.

Es decir, se multiplicó más de cinco veces en un año. "Venimos preocupados por la cantidad de locales que hoy vemos vacíos", señaló Péndola.