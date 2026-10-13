La Calera busca ser la ciudad con el sistema anticorrupción "más completo del país": cómo es el modelo

La Calera avanza hacia un objetivo inédito entre los municipios argentinos: convertirse en la primera ciudad del país en certificar un sistema integral de cumplimiento y controles contra la corrupción.

La localidad del Gran Córdoba ya cuenta con una certificación internacional antisoborno y ahora busca ampliar ese esquema con una norma que evalúa el funcionamiento general de la administración pública.

La ciudad es una de las dos únicas del país que cuentan actualmente con la certificación ISO 37001, un estándar internacional diseñado para prevenir, detectar y abordar riesgos vinculados al soborno dentro de una organización. El próximo desafío de la gestión del intendente Fernando Rambaldi es alcanzar la certificación ISO 37301, una norma que incorpora una mirada más amplia sobre el cumplimiento de reglas, procedimientos y controles internos.

El objetivo es que la transparencia no dependa solamente de declaraciones políticas, sino de un sistema con procesos definidos, auditorías externas y mecanismos que permitan revisar cómo se toman las decisiones y cómo se administran los recursos públicos.

De la certificación antisoborno a un sistema integral de control

La ISO 37001 obliga a las organizaciones a identificar los sectores donde pueden existir riesgos de corrupción y establecer herramientas para prevenirlos. La certificación no es otorgada por el propio municipio, sino por organismos externos que verifican el cumplimiento de los requisitos y realizan controles periódicos.

El paso siguiente, la ISO 37301, amplía ese esquema. No se concentra únicamente en sobornos, sino que busca que toda la estructura municipal funcione bajo reglas claras de cumplimiento normativo, con procedimientos para prevenir irregularidades, gestionar riesgos y fortalecer la rendición de cuentas.

Desde el municipio señalan que el modelo comenzó a generar interés fuera de Córdoba. El intendente Fernando Rambaldi y el director general de Modernización, Darío Freites, fueron invitados a exponer la experiencia ante especialistas nacionales vinculados a sistemas de gestión.

Un Código de Ética que ordena las reglas internas

Como parte de ese proceso, La Calera aprobó en 2026 su Código de Ética e Integridad Pública mediante el Decreto N° 135/DE/2026. El documento establece los principios y obligaciones que deben cumplir quienes forman parte del Estado municipal y también terceros vinculados a la administración.

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El código alcanza al intendente, funcionarios, empleados municipales, contratados, proveedores, contratistas y concesionarios. Entre sus puntos centrales incorpora reglas sobre conflictos de interés, contrataciones públicas, manejo de fondos, acceso a la información y prevención de prácticas que puedan afectar la imparcialidad de las decisiones.

El texto establece una política de tolerancia cero frente a la corrupción y señala que ningún acto irregular debe ser tolerado o encubierto, independientemente del cargo de quien lo cometa o del monto involucrado.

Además, incorpora dos herramientas para que las reglas tengan aplicación concreta: un oficial de Cumplimiento con autonomía técnica, encargado de orientar, recibir reportes, proponer mejoras y elaborar informes sobre el funcionamiento del sistema; y un canal de Integridad gratuito y confidencial, habilitado para consultas y denuncias, incluso de manera anónima, con garantía de no represalias para quienes reporten de buena fe.