La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este martes 13 de octubre la acreditación de haberes y asignaciones en todo el país. La actividad operativa se reanuda tras el feriado nacional del lunes 12, lo que reactiva el cronograma bancario dispuesto para la segunda semana del mes.

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Las sucursales bancarias habilitadas y los cajeros automáticos reciben a los titulares de las distintas prestaciones que cuentan con fecha de cobro asignada para esta jornada. La grilla abarca a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y sociales según la terminación de su documento.

El organismo descentralizado detalló la nómina de titulares que tienen sus fondos depositados a partir de las primeras horas del día. A continuación, el esquema completo para cada uno de los sectores que perciben sus montos este martes.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2

Asignación por Embarazo (AUE)

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2

ANSES confirmó el calendario definitivo de cobros para octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio)

Disponible desde el martes 13 de octubre hasta el martes 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Disponible desde el martes 13 de octubre hasta el martes 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.

GZ / lr