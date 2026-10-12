La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reanuda este martes 13 de octubre el esquema bancario de liquidación de haberes y prestaciones correspondientes al décimo mes del año. Tras la inactividad bancaria generada por el feriado nacional del lunes 12 de octubre, el organismo estatal retoma la acreditación de asignaciones y jubilaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.
ANSES confirmó el calendario definitivo de cobros para octubre
Las transferencias bancarias abarcan a los beneficiarios de haberes previsionales mínimos, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, la cobertura para Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de Pago Único. La red bancaria opera con normalidad para la extracción de efectivo y liquidación en cuenta.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4
- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5
Aumentos por movilidad de ANSES: las escalas de jubilaciones, pensiones y asignaciones para octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4
- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5
Asignación por Embarazo
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4
- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5
Asignación por Prenatal y Maternidad
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 0 y 1
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 2 y 3
- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 4 y 5
Pensiones No Contributivas (PNC)
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9
ANSES adelantó cuándo cobran en octubre jubilados y pensionados
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio)
- Primera quincena: disponible desde el martes 13 hasta el martes 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Disponible para todas las terminaciones de DNI durante toda la semana
GZ