La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reanuda este martes 13 de octubre el esquema bancario de liquidación de haberes y prestaciones correspondientes al décimo mes del año. Tras la inactividad bancaria generada por el feriado nacional del lunes 12 de octubre, el organismo estatal retoma la acreditación de asignaciones y jubilaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

ANSES confirmó el calendario definitivo de cobros para octubre

Las transferencias bancarias abarcan a los beneficiarios de haberes previsionales mínimos, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, la cobertura para Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de Pago Único. La red bancaria opera con normalidad para la extracción de efectivo y liquidación en cuenta.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2

- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3

- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4

- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5

Aumentos por movilidad de ANSES: las escalas de jubilaciones, pensiones y asignaciones para octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2

- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3

- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4

- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5

Asignación por Embarazo

- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2

- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3

- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4

- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5

Asignación por Prenatal y Maternidad

- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 0 y 1

- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 2 y 3

- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

Pensiones No Contributivas (PNC)

- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

ANSES adelantó cuándo cobran en octubre jubilados y pensionados

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio)

- Primera quincena: disponible desde el martes 13 hasta el martes 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

- Disponible para todas las terminaciones de DNI durante toda la semana

GZ