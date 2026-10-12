lunes 12 de octubre de 2026
ECONOMIA
Haberes

ANSES retoma el calendario de pagos: quiénes cobran esta semana tras el feriado del 12 de octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social reanuda su esquema oficial de pagos luego del feriado nacional, acreditando prestaciones desde el martes 13 al viernes 16 de octubre.

Anses 27052026
Anses | Cedoc

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reanuda este martes 13 de octubre el esquema bancario de liquidación de haberes y prestaciones correspondientes al décimo mes del año. Tras la inactividad bancaria generada por el feriado nacional del lunes 12 de octubre, el organismo estatal retoma la acreditación de asignaciones y jubilaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

ANSES confirmó el calendario definitivo de cobros para octubre

Las transferencias bancarias abarcan a los beneficiarios de haberes previsionales mínimos, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, la cobertura para Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de Pago Único. La red bancaria opera con normalidad para la extracción de efectivo y liquidación en cuenta.

Anses 22042026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2

- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3

- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4

- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5

Aumentos por movilidad de ANSES: las escalas de jubilaciones, pensiones y asignaciones para octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2

- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3

- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4

- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5

Asignación por Embarazo

- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2

- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3

- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4

- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5

Anses 22042026

Asignación por Prenatal y Maternidad

- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 0 y 1

- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 2 y 3

- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

Pensiones No Contributivas (PNC)

- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

ANSES adelantó cuándo cobran en octubre jubilados y pensionados

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio)

- Primera quincena: disponible desde el martes 13 hasta el martes 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

- Disponible para todas las terminaciones de DNI durante toda la semana

GZ

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