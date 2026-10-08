ANSES: qué es el Aguinaldo Reparación Histórica y quiénes lo cobrarán en diciembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que un grupo de jubilados y pensionados recibirán el Aguinaldo Reparación Histórica en diciembre de este año. Se trata de un monto proporcional a liquidaciones semestrales vinculadas con los haberes reconocidos por el programa establecido por la Ley 26.260.

El Programa Nacional de Reparación Histórica se estableció en junio de 2016. El objetivo del mismo fue actualizar haberes jubilatorios y cancelar deudas previsionales con acuerdos entre el Estado y los beneficiarios. ANSES incorporó el Aguinaldo Reparación Histórica para devolver el monto correspondiente por el Sueldo Anual Complementario (SAC).

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Aguinaldo Reparación Histórica: a quiénes está dirigido

El bono está dirigido a aquellos jubilados y pensionados contemplados por el Programa de Reparación Histórica, es decir, aquellos que reúnan las condiciones para actualizar sus haberes de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación previsional. Como requisito crucial, deberán contar con un abogado que los patrocine durante el juicio.

En caso de haber iniciado uno antes de realizar el trámite, a los titulares se les pagará el 50% del retroactivo del aguinaldo y el otro 50% en cuotas trimestrales durante 3 años. Sin embargo, a quienes no lo hayan comenzado se les pagará un retroactivo desde el momento de suscripción del acuerdo, en caso de corresponder.

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Paso a paso: Cómo realizar el trámite para recibir el Aguinaldo Reparación Histórica

Para poder obtener el aguinaldo, los jubilados y pensionados deberán consultar si les corresponde, lo que podrán verificar en la plataforma Mi ANSES, en el apartado Jubilaciones y Pensiones > Reparación Histórica. Luego, deberán revisar la propuesta y aceptar los términos y condiciones de la misma.

Los beneficiarios deberán designar un abogado para que los represente en el trámite, por lo que tendrán que ingresar su CUIT. En caso de no tener uno, podrán elegir un profesional para que los patrocine. Una vez confirmado, deberán presentarse a una oficina de ANSES para suscribir el acuerdo junto con el abogado, quien se encargará de presentar el documento firmado por ambas partes.

Domicilio Electrónico de ANSES: qué es, cómo activarlo y el cambio clave en los plazos de notificación

La institución se encargará de enviar de forma electrónica el acuerdo al Poder Judicial para su homologación. Una vez recibida la notificación de convalidación, se realizará la liquidación correspondiente.

JSM