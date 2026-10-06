La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, una herramienta digital orientada a recibir comunicaciones oficiales, notificaciones y citaciones del organismo de manera personalizada.

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El sistema funciona dentro de la plataforma mi ANSES y reúne los avisos institucionales dentro del apartado denominado Mi Buzón. Por el momento, el acceso a esta sección se realiza exclusivamente a través de la página web oficial del organismo (anses.gob.ar).

La normativa del canal digital establece una condición operativa central sobre los plazos legales: todas las comunicaciones que ingresan a Mi Buzón se dan como notificadas al día hábil siguiente de su entrada en el aplicativo, independientemente de si el usuario las leyó o no.

Para constituir el domicilio electrónico y habilitar la recepción de la correspondencia oficial, cada titular debe contar previamente con sus datos de contacto actualizados y verificados dentro del sistema, puntualmente la dirección de correo electrónico y el número de teléfono celular.

El procedimiento para dar de alta este canal oficial consta de cuatro pasos consecutivos dentro del portal institucional del organismo previsional.

Como primer paso, la persona tiene que ingresar a la plataforma mi ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social habilitada.

A continuación, el usuario debe dirigirse al menú de configuración para revisar sus canales de comunicación. En la versión web de la plataforma, la opción se ubica en la sección Información Personal, dentro de la pestaña Domicilio y datos de contacto.

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En caso de realizar el procedimiento desde la aplicación móvil de la entidad, el acceso a este menú se encuentra en la solapa Mis datos, dentro del apartado Domicilio y datos de contacto.

El tercer paso consiste en validar el domicilio electrónico. En esta instancia, la persona debe aceptar los términos y condiciones del servicio y prestar su conformidad expresa para registrar formalmente el trámite en la base de datos de la Seguridad Social.

Una vez completada la validación, el trámite queda finalizado. A partir de ese momento, las notificaciones y los requerimientos emitidos por el organismo quedan disponibles en formato electrónico en la sección Mi Buzón ingresando a mi ANSES desde la web.

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